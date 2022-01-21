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【大行點睇】去年第四季經營環境有改善 大和維持友邦保險買入評級

股樓投資 20:19 2022/01/21

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大和發表報告，指預計友邦保險 （01299） 以實際匯率計算，去年新業務價值料按年增加17%至32.4億美元，純利及派息料按年增加9%。該行認為，友邦成功在內地增加代理人員，預計香港業務在第三季的新業務價值利潤率及首年保費收入正轉向正面，料第四季將延續強勢，加上東盟地區業務隨著區內防疫措施放鬆，去年第四季經營環境較首三季有所改善。

同場加映   【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

延伸閱讀：【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選 見【下一頁

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香港實施新一輪疫情防控措施，內地通關延遲，因此將今年新業務價值預測下降，同時亦因應調整2021年至2023年每股盈利預測，不過仍然維持「買入」評級，目標價142元。

同場加映    【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

 

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

新業務價值 目標價 買入 港股 東盟 友邦保險（01299）

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