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【90後財務自由人@iM網欄】影響深遠 騰訊最新分析

名人薈萃 20:10 2022/01/21

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騰訊（00700）過去一年股價疲弱，究竟未來前景怎樣？騰訊過去3年也是筆者一路關注及投資的股票，多次能夠低買高賣。去年大約7月開始，筆者重新開始買入騰訊，平均價大約430元。對於騰訊的業務，筆者認為壟斷性依然存在，但是政策的打壓，確實會對未來幾年的盈利增長造成負面影響，並且帶來下行風險。

政策對業績影響深遠

就壟斷性而言，微信依然是全中國內地最多人用的程式，微信支付、微信小程序、微信短視頻等的生態圈亦相當蓬勃。筆者認為可與蘋果的iOS系統相比，基本上是 「坐喺度收錢」。而且過去一個季度，微信仍然錄得4%的用戶增長。隨着中國經濟增長，進一步綫上化，若果沒有政策風險，騰訊必定受惠。看看最新業績，微信的用戶人數依然有所增長。另外，雲計算及微信支付在對上一季的業績增長亦相當不錯，超過30%，市場份額在不斷增加。因此，筆者認為業務層面上，騰訊依然強勁，股價下跌純粹因為政策風險。

過去半年，政策打壓比預期強勁。例如在遊戲業務，規定用戶實名制，並且規管16歲以下人士只能逢周五、周六、周日、法定節日及假日的晚上8時至9時玩遊戲。政策落實後，玩家人數有明顯的減少。騰訊表示，16歲以下用戶帶來的遊戲收入只佔總遊戲收入的2.6%，想表達公司不會因遊戲政策受太大影響。然而，如果熟悉遊戲的商業模型，其實就是要吸引一大堆上癮的玩家，然後當中某一部份的玩家便會不斷 「課金」，成為公司收入的主要來源。雖然16歲以下玩家可能消費能力不高，因此亦在收入比例佔很少，然而上癮的玩家當中可能有為數不少是16歲以下人士。上癮玩家減少，其他玩家也會玩得「冇咁過癮」。因此，這樣的規管會對整個生態圈造成的負面影響，可能比想像中大。

中國打壓私有雲計算

另一方面，其實微信支付也不斷搶佔螞蟻金服的市場佔有率，現在已經超過30%，或有壟斷嫌疑，中央在這方面的打壓仍然不得而知。雲計算業務方面，內地政府最近規管國企不能用私有的雲計算服務，未來會否有進一步的限制仍然不得而知。這些都是騰訊面對的政策風險。

問題是，這些政策風險是否已經充分反映，或過分反映呢？估值上，其實用2022年預計盈利計算，騰訊的市盈率不足20倍，對於這種級數的公司來說是非常便宜。相信市場還是擔心政策面，內地政府的權力不容任何人挑戰，是最高無上的。過去12個月的經驗也告訴我們，為了政策目標，任何企業家或者個人利益都可以犧牲。因此，政策走向還是難以預計。然而，騰訊最近有比較進取的回購，參考過去歷史，每一次回購都屬於股價相對的底部。騰訊高層可能更加靠近權力核心，比起散戶更加容易觸摸權力核心的思想及計劃。因此，筆者會認為，騰訊的回購，反映政策未來放寬的機會比較大，騰訊亦會有不錯的值博率。

作者_Ryan（陳懷恩）簡介：

90後，2013 年創業，現與太太創立及營運數盤生意，每項都已經有較穩定的利潤；過去數年，亦將累積到的盈利，進行有系統的股票投資，有幸達至30 歲前財務自由。現在除了營運生意外，最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光，分析上市企業，挑選及投資優質股票。另外亦在「30歲財務自由」YouTube 頻道免費分享投資知識。

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撰文 : Ryan（陳懷恩）

欄名 : 90後財務自由人

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