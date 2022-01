【90後財務自由人@iM網欄】影響深遠 騰訊最新分析

騰訊(00700)過去一年股價疲弱,究竟未來前景怎樣?騰訊過去3年也是筆者一路關注及投資的股票,多次能夠低買高賣。去年大約7月開始,筆者重新開始買入騰訊,平均價大約430元。對於騰訊的業務,筆者認為壟斷性依然存在,但是政策的打壓,確實會對未來幾年的盈利增長造成負面影響,並且帶來下行風險。

政策對業績影響深遠

就壟斷性而言,微信依然是全中國內地最多人用的程式,微信支付、微信小程序、微信短視頻等的生態圈亦相當蓬勃。筆者認為可與蘋果的iOS系統相比,基本上是 「坐喺度收錢」。而且過去一個季度,微信仍然錄得4%的用戶增長。隨着中國經濟增長,進一步綫上化,若果沒有政策風險,騰訊必定受惠。看看最新業績,微信的用戶人數依然有所增長。另外,雲計算及微信支付在對上一季的業績增長亦相當不錯,超過30%,市場份額在不斷增加。因此,筆者認為業務層面上,騰訊依然強勁,股價下跌純粹因為政策風險。

過去半年,政策打壓比預期強勁。例如在遊戲業務,規定用戶實名制,並且規管16歲以下人士只能逢周五、周六、周日、法定節日及假日的晚上8時至9時玩遊戲。政策落實後,玩家人數有明顯的減少。騰訊表示,16歲以下用戶帶來的遊戲收入只佔總遊戲收入的2.6%,想表達公司不會因遊戲政策受太大影響。然而,如果熟悉遊戲的商業模型,其實就是要吸引一大堆上癮的玩家,然後當中某一部份的玩家便會不斷 「課金」,成為公司收入的主要來源。雖然16歲以下玩家可能消費能力不高,因此亦在收入比例佔很少,然而上癮的玩家當中可能有為數不少是16歲以下人士。上癮玩家減少,其他玩家也會玩得「冇咁過癮」。因此,這樣的規管會對整個生態圈造成的負面影響,可能比想像中大。

中國打壓私有雲計算

另一方面,其實微信支付也不斷搶佔螞蟻金服的市場佔有率,現在已經超過30%,或有壟斷嫌疑,中央在這方面的打壓仍然不得而知。雲計算業務方面,內地政府最近規管國企不能用私有的雲計算服務,未來會否有進一步的限制仍然不得而知。這些都是騰訊面對的政策風險。

問題是,這些政策風險是否已經充分反映,或過分反映呢?估值上,其實用2022年預計盈利計算,騰訊的市盈率不足20倍,對於這種級數的公司來說是非常便宜。相信市場還是擔心政策面,內地政府的權力不容任何人挑戰,是最高無上的。過去12個月的經驗也告訴我們,為了政策目標,任何企業家或者個人利益都可以犧牲。因此,政策走向還是難以預計。然而,騰訊最近有比較進取的回購,參考過去歷史,每一次回購都屬於股價相對的底部。騰訊高層可能更加靠近權力核心,比起散戶更加容易觸摸權力核心的思想及計劃。因此,筆者會認為,騰訊的回購,反映政策未來放寬的機會比較大,騰訊亦會有不錯的值博率。

作者_Ryan(陳懷恩)簡介: 90後,2013 年創業,現與太太創立及營運數盤生意,每項都已經有較穩定的利潤;過去數年,亦將累積到的盈利,進行有系統的股票投資,有幸達至30 歲前財務自由。現在除了營運生意外,最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光,分析上市企業,挑選及投資優質股票。另外亦在「30歲財務自由」YouTube 頻道免費分享投資知識。

