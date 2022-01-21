【帶你睇盤】港鐵站上蓋屋苑　實用三房套望山又望海　一家大小天倫之選

鐵路站上蓋放盤向來有不少捧場客，皆因此類單位交通方便，保值能力也高。是次介紹的放盤，位於坑口站上蓋的蔚藍灣畔，單位為極高層，光猛之餘望景開揚。單位原為三房套連儲物室，業主將儲物房牆身拆除，令飯廳空間更寬闊見使，而房間開則亦四正實用，適合家庭客一家大小入住。

放盤單位圖片

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放盤單位 蔚藍灣畔1座極高層E室（物業編號：BC22708827） 實用面積 721平方呎 間隔 三房一套 叫價 1,250萬元 賣點 蔚藍灣畔交通便利，位於坑口港鐵站上蓋

屋苑連接商場，生活方便

單位原裝是三房套加儲物房，業主拆掉儲物房改成小朋友讀書空間

房間、客廳非常寬敞

極高層清靜望遠，享開揚山景、海景

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3nK3CYC

註︰

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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