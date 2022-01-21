【帶你睇盤】港鐵站上蓋屋苑　實用三房套望山又望海　一家大小天倫之選

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鐵路站上蓋放盤向來有不少捧場客，皆因此類單位交通方便，保值能力也高。是次介紹的放盤，位於坑口站上蓋的蔚藍灣畔，單位為極高層，光猛之餘望景開揚。單位原為三房套連儲物室，業主將儲物房牆身拆除，令飯廳空間更寬闊見使，而房間開則亦四正實用，適合家庭客一家大小入住。
放盤單位圖片
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|放盤單位
|蔚藍灣畔1座極高層E室（物業編號：BC22708827）
|實用面積
|721平方呎
|間隔
|三房一套
|叫價
|1,250萬元
|賣點
|
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註︰
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撰文 : 謝昕蕎