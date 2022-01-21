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【帶你睇盤】港鐵站上蓋屋苑　實用三房套望山又望海　一家大小天倫之選

股樓投資 20:05 2022/01/21

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鐵路站上蓋放盤向來有不少捧場客，皆因此類單位交通方便，保值能力也高。是次介紹的放盤，位於坑口站上蓋的蔚藍灣畔，單位為極高層，光猛之餘望景開揚。單位原為三房套連儲物室，業主將儲物房牆身拆除，令飯廳空間更寬闊見使，而房間開則亦四正實用，適合家庭客一家大小入住。

放盤單位圖片

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同場加映︰【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

放盤單位 蔚藍灣畔1座極高層E室（物業編號：BC22708827）
實用面積 721平方呎
間隔 三房一套
叫價 1,250萬元
賣點
  • 蔚藍灣畔交通便利，位於坑口港鐵站上蓋
  • 屋苑連接商場，生活方便
  • 單位原裝是三房套加儲物房，業主拆掉儲物房改成小朋友讀書空間
  • 房間、客廳非常寬敞
  • 極高層清靜望遠，享開揚山景、海景

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3nK3CYC

註︰

  • 以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。 
  • 投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

同場加映︰【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

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撰文 : 謝昕蕎

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