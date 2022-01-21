【A股動向】本地海外客戶或減用 寧德時代龍頭地位受威脅？

外媒報道，中國電動車最近棄用中國最大電動車電池廠寧德時代（300750）產品，其中小鵬汽車 （09868） 及廣汽集團 （02238） 改用中航鋰電為電池供應商，BMW電動車主要供應商亦改為億緯鋰能（300014）。另外，Tesla（TSLA）、蔚來汽車（NIO）及大眾汽車，都正與中國第二大電動車電池廠比亞迪 （01211） 商量合同。

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報道指，由於寧德時代最近客戶數量大增，近年供應不穩定，令內地車廠減少依賴，加上更多電動車改用鎳鈷錳電池而非寧德時代主打的磷酸鐵鋰電池，加上工廠集中在內地，不利車廠爭取國際市場訂單，亦令寧德時代失去客戶。

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