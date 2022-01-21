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【二手樓價】疫市豪宅樓價不跌反升　北角豪廷峰3房套1,825萬沽　同類單位相隔一個月賣貴逾百萬

股樓投資 19:35 2022/01/21

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近日二手市場出現減價潮，不少業主在疫情下減價出售單位，但港島區就有豪宅單位不跌反升，樓價較一個月前錄得明顯升幅。中原陳家鴻透露，北角半山近日成交加快，買家已適應做足防疫措施下睇樓，最近豪廷峰2座低層F室錄成交，單位實用面積843平方呎，3房套間隔及工人套房，景觀開揚。

據悉，買家趁小陽春前偷步入市，以1,825萬元購入單位，折合平均實用呎價21,649元。代理指，同類單位上月曾以1,710萬元沽出，是次成交較上月高115萬元。

同場加映︰【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

資料顯示，原業主於2009年以950萬元買入單位，持貨13年，帳面獲利875萬元，單位升值92%。

代理另指，寶馬山海天峰2座高層B室，實用面積935平方呎，3房套間隔及工人套房，坐享全煙花海景。業主叫價3,200萬元，後獲多組客睇樓，最終搶高50萬元，以3,250萬元將單位易手，折合平均實用呎價34,759元。

【有相睇】新婚夫婦走遍全港搵甜蜜窩居　終揀連裝修改則大一房戶　566萬即買即住【下一頁

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同場加映︰【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

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撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 豪廷峰 海天峰 北角

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