【餓「新」嘗啖＠iM網】風生水起 盆滿砵滿過新年

眨眼間牛年又近尾聲,虎年未到,沒料Omicron先到,以狂風掃落葉的姿勢席捲十八區,人畜受累之餘,食肆零售一併捱打,坊間新年氣氛前所未有的低落。時不我予,但我們還是要好好迎接新的一年。所謂窮則變變則通,限聚令下不可以晚飯團年?可以改為午飯團年,又或者外賣賀年。一餐好意頭的團年飯或開年飯,除了可以開懷大吃大喝外,也代表了我們對新一年的期許,期望來年豐衣足食,快樂康安!

話明賀年,當然以意頭行先。盛行於新加坡和馬來西亞的「撈起」,最合港人心意,寓意萬事稱心、風生水起。這天到帝苑軒團年,少不了來道「鮑撈起」,不但「撈起」,還要「鮑撈起」,是不是更得人心?將蘿蔔、甘筍、青瓜、椰菜、蛋皮等切成七彩繽紛的幼絲拌以鮑魚、金箔,單是賣相已十分吸引,大家拿起筷子,懷着撈得愈高愈吉利的心情,齊齊插進放滿食材的大碟中,邊說恭賀說話邊把食材高高挑起,盡情摷得七上八落,七零八亂後,才開始進食,由於多是蔬菜絲,感覺頗清新,好吃也好玩,吃的是一種氣氛。

▲ 七彩繽紛「鮑撈起」

然後是黃金滿屋傳統盤菜,何偉成師傅的傳統味道做得好到家,這盆菜用料足,放面的是鮑包花膠乳豬等自是吸引,我更喜歡墊底的枝竹蘿白芋頭,尤其入味可口。啖啖蟹肉的焗釀鮮蓋,最適合中午團年,可以省回不少拆蟹的時間。

▲ 黃金滿屋傳統盤菜

▲ 啖啖蟹肉的焗釀鮮蟹蓋

為了應節,我們還吃了髮菜扣元蹄、生菜蠔豉、黃金蝦球及鴿蛋扒上素,全是好意頭的菜式,當然亦好味。尤其是鴿蛋,別小看這小小的鴿蛋,街市買都要十五元一隻,蛋白呈半透明,入口特別Q、份外香。

▲ 髮菜扣元蹄

▲ 生菜蠔豉生財好市

▲ 黃金蝦

同場加映的還有多款應節年糕。新推出的日本蘿蔔牛肝菌素糕,是特為素食人士提供,選用蘿蔔味重、清甜多汁的日本大根,再加入雲南牛肝菌,令年糕散發獨特的菇菌香氣,為增加口感,更加入富膳食纖維及鐵質的黑木耳、冬菇及榨菜,更添惹味。

▲ 日本蘿蔔牛肝菌素糕

喜歡傳統蘿蔔糕的我,認為「至尊日本蘿蔔糕」更吸引,同樣選用日本大根炮製,加入本地製造臘腸臘肉,肥瘦適中之餘又充滿天然豉油鮮味和玫瑰露的香味,此外還有日本瑤柱、冬菇及蝦米,食落有啖啖清甜蘿蔔肉,臘味香濃,入口鬆軟不黏牙。至於「帝苑軒喜慶紅棗低糖年糕 」選用頂級新疆紅棗,原粒去皮起肉切粒,入口時還可以細味到粒粒紅棗肉的香甜與年糕的煙韌軟糯。吃過之後,我們不忘外賣兩底回家,糕糕興興過新年。

▲ 松露XO醬和蘿蔔糕是絶配

▲ 帝苑軒喜慶紅棗低糖年糕

作者_莎連娜(柯景惇)簡介: 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間,有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食,也有機會採訪過路邊小店的地道美食,從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望,嘗試人間不同的美食。

