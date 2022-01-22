【餓「新」嘗啖＠iM網】風生水起 盆滿砵滿過新年

眨眼間牛年又近尾聲，虎年未到，沒料Omicron先到，以狂風掃落葉的姿勢席捲十八區，人畜受累之餘，食肆零售一併捱打，坊間新年氣氛前所未有的低落。時不我予，但我們還是要好好迎接新的一年。所謂窮則變變則通，限聚令下不可以晚飯團年？可以改為午飯團年，又或者外賣賀年。一餐好意頭的團年飯或開年飯，除了可以開懷大吃大喝外，也代表了我們對新一年的期許，期望來年豐衣足食，快樂康安！

話明賀年，當然以意頭行先。盛行於新加坡和馬來西亞的「撈起」，最合港人心意，寓意萬事稱心、風生水起。這天到帝苑軒團年，少不了來道「鮑撈起」，不但「撈起」，還要「鮑撈起」，是不是更得人心？將蘿蔔、甘筍、青瓜、椰菜、蛋皮等切成七彩繽紛的幼絲拌以鮑魚、金箔，單是賣相已十分吸引，大家拿起筷子，懷着撈得愈高愈吉利的心情，齊齊插進放滿食材的大碟中，邊說恭賀說話邊把食材高高挑起，盡情摷得七上八落，七零八亂後，才開始進食，由於多是蔬菜絲，感覺頗清新，好吃也好玩，吃的是一種氣氛。

▲ 七彩繽紛「鮑撈起」

然後是黃金滿屋傳統盤菜，何偉成師傅的傳統味道做得好到家，這盆菜用料足，放面的是鮑包花膠乳豬等自是吸引，我更喜歡墊底的枝竹蘿白芋頭，尤其入味可口。啖啖蟹肉的焗釀鮮蓋，最適合中午團年，可以省回不少拆蟹的時間。

▲ 黃金滿屋傳統盤菜

▲ 啖啖蟹肉的焗釀鮮蟹蓋

為了應節，我們還吃了髮菜扣元蹄、生菜蠔豉、黃金蝦球及鴿蛋扒上素，全是好意頭的菜式，當然亦好味。尤其是鴿蛋，別小看這小小的鴿蛋，街市買都要十五元一隻，蛋白呈半透明，入口特別Q、份外香。

▲ 髮菜扣元蹄

▲ 生菜蠔豉生財好市

▲ 黃金蝦

同場加映的還有多款應節年糕。新推出的日本蘿蔔牛肝菌素糕，是特為素食人士提供，選用蘿蔔味重、清甜多汁的日本大根，再加入雲南牛肝菌，令年糕散發獨特的菇菌香氣，為增加口感，更加入富膳食纖維及鐵質的黑木耳、冬菇及榨菜，更添惹味。

▲ 日本蘿蔔牛肝菌素糕

喜歡傳統蘿蔔糕的我，認為「至尊日本蘿蔔糕」更吸引，同樣選用日本大根炮製，加入本地製造臘腸臘肉，肥瘦適中之餘又充滿天然豉油鮮味和玫瑰露的香味，此外還有日本瑤柱、冬菇及蝦米，食落有啖啖清甜蘿蔔肉，臘味香濃，入口鬆軟不黏牙。至於「帝苑軒喜慶紅棗低糖年糕 」選用頂級新疆紅棗，原粒去皮起肉切粒，入口時還可以細味到粒粒紅棗肉的香甜與年糕的煙韌軟糯。吃過之後，我們不忘外賣兩底回家，糕糕興興過新年。

▲ 松露XO醬和蘿蔔糕是絶配

▲ 帝苑軒喜慶紅棗低糖年糕

【iM會客室】香港股市已群體免疫？

作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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