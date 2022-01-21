【互聯網監管】內地再對美團、騰訊等11間平台企業行政指導

▲ 【互聯網監管】人社部等4部門相隔4個月再次對美團、滴滴等11間平台企業開展聯合指導 要求保障新就業形態勞動者權益

繼去年9月約談後，人社部等4部門，再次對美團 （03690） 、滴滴（美：DIDI）在內的11間企業就新就業形態勞動者權益開展聯合行政指導。會議強調，平台企業要全面準確理解政策要求，在前期工作基礎上，深入了解勞動者訴求，加大對用工合作企業保障勞動者權益的監督力度，持續完善平台算法和勞動規則，健全企業保障新就業形態勞動者權益的制度機制。

滴滴出行、貨拉拉Lalamove遭交通運輸部約談，可看【下一頁】

人力資源社會保障部，與交通運輸部、市場監管總局、全國總工會召開平台企業行政指導會，再次就維護新就業形態勞動者勞動保障權益，對美團 、滴滴、阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、餓了麼、曹操、達達、閃送、貨拉拉、滿幫、到家集團等11間頭部平台企業開展聯合行政指導。

人社部等4部門對美團、餓了麼、滴滴等10間企業 美團：積極保障騎手權益 （第二版），可看【下一頁】

會議肯定了頭部平台企業貫徹落實《關於維護新就業形態勞動者勞動保障權益的指導意見》等政策取得的階段性成效，要求頭部平台企業進一步提高保障好新就業形態勞動者權益的政治自覺、思想自覺和行動自覺，深刻認識黨中央、國務院維護新就業形態勞動者權益的堅定決心、全社會對平台企業維護新就業形態勞動者權益的殷切期望和新就業形態勞動者的迫切期待。

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