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【特色旅遊】2023年出發郵輪之旅 每位旅客索價逾10萬仍獲大量查詢 究竟行程有幾吸引?

理財智慧 12:08 2022/01/22

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疫情肆虐全球達兩年，相信大家也很懷念到外國旅行的時光，相信不少人的希望，就是疫情快快過去，可以到世界各地旅遊。小編在社交媒體發現一個郵輪的廣告，一艘名為「和平船」（Peace Boat）的環遊世界郵輪正在推廣環遊世界的行程，該行程遠至2023年8月才啟航，原價每位旅客由12.9萬元起，優惠後的價格也達9.3萬元，仍獲大批查詢，究竟行程有多吸引?

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據該公司網站的資料，和平船（Peace Boat），是一艘由日本NGO營運的環遊世界郵輪，也是聯合國的永續發展目標（SDGs）的成員，旗下設有兩艘郵輪：太平洋世界號（Pacific World）及天藍星號（Zenith）。和平船已乘載超過8.3萬人次，有逾38年的營運經驗。旅客可以於船上享用時令新鮮食材，以日式為主的健康料理；同時也有教練教導旅客正確的飲食及運動習慣。

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是次推出名為「地球一周航程」的行程，旅程由2023年8月30日至2023年12月10日，為期103天。旅客乘坐天藍星號由香港出發香港，再達日本橫濱。行程包括遊覽吉薩三大金字塔、復活節島及秘魯等。

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不過，要參加上述旅程也價值不菲，據公司網站，如選擇住在雙人內艙，每位旅客價錢原價高達12.9萬元（17歲或以下小童毋須付船費），即使有早鳥優惠價（優惠價有效至2022年1月28日），每位也索價9.3萬元。如選擇住在雙人露台房，每位旅客價錢原價更達20.4萬元，現在早鳥優惠價為11.69萬元。


以上旅程雖然於明年8月才出發，距離現在仍有1年半的時間，每位價錢最平也近10萬元，仍有很多不確定的因素，但其社交媒體仍獲不少人查詢詳情，可見疫情下大家對環遊世界的旅程十分渴求。

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記者：陳詠妍

 

 


 

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