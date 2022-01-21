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【第5波疫情】向檔主額外發放50%特惠金 港府：2022年車公誕市場取消

理財智慧 19:22 2022/01/21

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政府今日（21日）宣布，因應2019冠狀病毒病疫情的最新發展，決定取消原定29日至2月15日在沙田翠田街足球場舉行的2022年車公誕市場。

【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

食物環境衞生署會以書面方式通知所有投得攤位的檔主有關決定，除了會盡快按特許協議向他們全數退還攤位使用費外，亦會在第五輪「防疫抗疫基金」下，向有關檔主額外發放相等於攤位使用費50%的特惠金。

其發言人說：「政府早前已宣布取消今年在15個地點舉行的農曆年宵市場及大埔林村放馬莆新春市場。考慮到車公誕市場可能有大批市民聚集，而社區仍然存在隱形傳播鏈及群組爆發的風險，為保障場內檔主和市民的健康，盡量減低疾病傳播的風險，政府決定取消今年車公誕市場。」


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責任編輯：潘曉豐

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