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【送牛迎虎】超萌虎年開運電車穿梭港島各區 香港電車聯乘本地品牌推主題精品

理財智慧 20:15 2022/01/21

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還有不到半個月就踏入壬寅虎年，香港電車出動兩位電車大使「叮叮貓」及「叮叮虎」慶祝新歲，除了會安排「叮叮貓」和「叮叮虎」的廣告電車穿梭港島電車沿線外，香港電車亦宣布與本地多個品牌合作，推出多款電車主題的精品，包括紙本賀年套裝、梳打水、電車專屬杯墊及Tee恤。

 【溫股知新】短缐回氣續上落    攻守兼備新操作

香港電車跟往年一樣，繼續安排新春廣告電車穿梭港島電車沿線，為港島增添節日氣氛，而今年「叮叮貓」和「叮叮虎」坐鎮的是165號的「開運電車」。另外，電車公司團隊亦特別額外準備了170號的「打氣電車」，這輛電車由電車公司不同部門的前線員工一同着色繪圖，畫出新年工作願景。喜愛打卡的朋友，記得要留意這兩部電車的行蹤了。

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香港電車亦首度與本地文化平台《Now Loading載物》合作，推出一系列以「叮叮發財，虎虎生威」為設計主題的品牌聯乘企劃，當中的「紙本賀年套裝」參考了招財貓造型，為「叮叮貓」及「叮叮虎」塑造賀歲形象，整個套裝包括了2款利是封、6款揮春和1個金色福袋。

【延伸閱讀】【免費乘車】紀念梅艷芳忌辰 電影公司12月30日請市民免費搭電車

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香港電車亦跟大熱港產汽水品牌香港汽水（Carbonation）合作，調配出專屬的「大吉」梳打水，標榜以時令柑橘汁配製而成，百分百香港製造。Concretology 水泥設計工作室是另一個合作單位，其電車專屬杯墊上畫有香港城市景色，並附有一個精緻的水泥電車磁石，圍繞畫上城市景色的杯墊行走，仿如電車每天在鬧市中穿梭。「大吉」梳打水正好可以配合這個杯墊使用。

香港電車亦與另一個本地百年品牌利工民合作，推出聯乘服裝系列。有別於利工民一貫的素色設計及內衣剪裁，「叮叮貓」及「叮叮虎」將會出現在利工民新推出的衛衣及Tee恤上。

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責任編輯：嚴浩文

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