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【碧桂園 2007】 碧桂園撲水 溢價16%發可換股債 淨籌近39億元

股樓投資 19:08 2022/01/21

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為解決債務危機，碧桂園（02007）公布，其全資附屬卓見國際發行於2026年到期的39億元的4.95%有抵押擔保可換股債券，所得款項淨額用於為將於一年內到期的現有中長期境外債項進行再融資，集資淨額38.6億元。公告指出，初步換股價8.1元，較周四（20日）收市價溢價約16.4%。

同場加映︰【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

若悉數轉換債券，則可轉換約4.8億股股份，相當於已發行股本約2.1%及經擴大後已發行股本約2%。但不會用於2022年1月票據到期時作償還用途，而2022年1月票據將於1月27日到期時以集團內部資源償付。

碧桂園股價今日（21）一度急跌6.3%，低見6.52元，收報6.76元，跌2.9%，成交額10.8億元。

【中美角力】 傳美國審查阿里雲有否構成國安風險【見下頁

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同場加映︰【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

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記者：郭秀慧

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債券 碧桂園 可換股債券 碧桂園（02007）

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