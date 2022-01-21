▲ 【七師傅】七仙羽及麥玲玲在廣告高手過招 誰說一山不能藏二「虎」？（有片）

虎年將至，長和 （00001） 旗下屈臣氏蒸餾水除找來人氣玄學家七仙羽師傅（七師傅）合力炮製「虎年開運七色」新春系列，包括「七色開運水」以及一盒7款「WatsMask X 七仙羽虎年特別版口罩」，更邀請了玄學界另一猛人麥玲玲師傅（玲玲師傅）作為特別嘉賓。兩位玄學天后在宣傳片中高手過招，到最後識英雄重英雄，一團和氣收場。

宣傳片講述，七師傅正為四眼客人指點迷津，更介紹對方飲用她加持的開運水，此時玲玲師傅深入七師傅工作室，大讚對方幫人開運勁，但同時拎起羅庚，直指方位有問題。兩人開始你來我往地過招，最終和氣收場。

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對於第一次與玲玲師傅合作，七師傅甚感滿意，笑言「出面成日傳一山不能藏二虎，今年是虎年要打破這個傳統」，自己最強是睇風水幫人開運，拍廣告都是福報，帶點開心正能量給大家。

除了「七色開運水」外，七師傅更與WatsMask合作推出「七仙羽虎年特別版口罩」（一盒7款，共28個），口罩印有配合金、木、水、火、土五行元素的新春圖案，當中最有話題的是【七師「虎」】特特別版口罩，金黃色配上虎爪紋，更特別印上七仙羽圖案，時尚應節。

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