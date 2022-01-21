【科技一周回顧】WeChat Pay HK推虎年電子利是　華為雙旗艦手機P50 Pro、P50 Pocket登陸香港

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

受新冠疫情防疫限聚措施影響，今年農曆新年有不少拜年活動須取消，各支付平台如PayMe、WeChat Pay HK亦陸續推出農曆新年「電子利是」功能應節，讓港人可以如常以派發利是！今年WeChat Pay HK更推出多種類型的趣味電子支付利是封套，包括由用戶製作常見姓氏的「電子姓氏利是封」。

【電子利是】WeChat Pay HK推虎年電子利是 自定利是封套設計（附教學）

【2022虎年】Payme推群組利是功能 最多可一次過向100人發送電子利是（附教學）

華為（Huawei）近日舉行香港網上發布會，宣布正式最新的P50系列正式攻港。華為在會上帶來三款手機，分別是P50 Pro、摺疊手機P50 Pocket及P50 Pocket Premium，售價7,988港元起，於21日正式發售。

【華為新手機】華為雙旗艦手機P50 Pro、P50 Pocket登陸香港 最平$7,988可入手（多圖）

不少企業也會透過收購其他有發展潛力的公司，藉此擴大自家的事業版圖。然而，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）就因為2016年收購美國太陽能發電公司SolarCity一事，被Tesla股東告上法庭。有關Tesla股東控告Elon Musk脅迫公司董事會，才促成交易。因此要求Elon Musk向Tesla股東償還130億美元（約1,012億港元）。

【Tesla】馬斯克被控！強逼董事會收購太陽能企業 股東要求歸還逾1千億元

身處社交媒體盛行的數碼時代，網絡性騷擾亦變得普遍。Meta於早前公布多項支援女性網上安全的措施，並正式成立與全球12名來自非牟利組織的女性安全專家顧問合作，為女性用戶制定針對性的新政策和計劃，改善用體驗。

【網絡安全】Meta成立女性安全顧問團 鼓勵女性匿名舉報施害

責任編輯：黃顯晴

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：