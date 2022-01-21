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【MPF】冠軍MPF基金 帶挈重倉客賺逾1.1萬

20:07 2022/01/21

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晨星指，1月至今MPF錄得負回報1.3%，但中港股票基金逆市上升。

打工仔怕且要捱辛「虎」年，因2022年開局至今，受息魔震散美股所累，強積金（MPF）呈負回報近1.3%，累人均帳戶供款蝕逾3,300元，成員唯望1月效應不會預示全年MPF蝕錢。

唯一值得慶幸是扭轉上年網民猛呻「港股廢、美股貴」的慘況，因晨星最新統計，截至1月19日為止，各類資產中，大贏家是中港股票，當中港股MPF反彈2.32%，中國及大中華股票也逆市微升0.38%，跑贏整體MPF負數1.29%。相反，大輸家是美股MPF，插水逾6%。

再檢視400多隻MPF基金，晨星指，最標青是永明富時香港強積金，今年升4.29%，如以MPF專家「積金評級公司」指，去年底人均累積帳戶約26萬元計，供款人若押重注永明的冠軍基金，帳面勁賺逾1.1萬元。而滙豐（HSBC）及恒生 （00011） 、宏利 （00945） 旗下的恒指MPF基金，今年也齊升逾3%，帶挈一注獨買的捧場客賺約7,800元。反觀，表現最差的美國股票個別產品，急挫12%。

駿隆：12月約35億元資金流入股市【下一頁

專家建議上班族，血汗錢宜重股輕債，加倉中港股市，但勿忘分散風險。

光大證券國際財富管理策略師溫傑回應本報查詢指，料恒指今年高低位為27500點及20500點。首先，隨着中美貨幣政策變更（美國收水而內地減息），相對去年，預期美港股市回報將收窄。若成員持有歐美股票MPF，可考慮於高位分段減持，並候低分注買入中港ETF。

温傑說，惟要留意，美股投資氣氛仍良好，加上部分權重股的盈利展望理想，雖然該行自去年第四季開始預期美股的上升動力漸減，但並非全面看淡。與此同時，港股仍待投資者消化政策風險，短期只會區間上落，即使昨天狂彈逾800點，亦不宜太過樂觀。

温傑建議，全年計，成員均應部署本港及美股，作分散投資，只是比重較去年有變，不妨酌量加注中港股票。

宏利MPF市佔率27%續稱霸  滙豐仍處次席【下一頁

問及加息周期須否棄債投股？温傑認為，作退休的養老錢，投資首重資產配置，反對全面棄債投股。因料聯儲局只會緩慢加息，而市場已大致預期。再者，市場流動性仍充裕，股市又難擺脱波幅，防守族仍傾向持有定息工具，因此相信國債息率的上升空間或不太多。何況，其他對利率敏感度較低的債券，例如企業債、高息債及亞洲美元債，可助投資者在通脹時期爭取較佳的利息收入。

針對不諳投資者，温傑補充，投資組合應度身訂做，長計可利用100減自己年齡作股債比重。以60歲為例，組合採40%股票、餘下60%為債券。相反，以普羅打工仔較多是中年人作分析，進取者可70%股及30%債；中度風險族則股債各佔一半；防守派可30%股及70%債。

温傑提醒，有兩點要留意，MPF有保守基金，可用作短期泊資之用。此外，MPF分每月供款及累積金額兩部分，上述分配主要針對累積金額。要是每月供款，由於佔比少，可以較高比重投放於中長前景佳的股票市場 。

相關新聞：【MPF】去年MPF供應商料袋168億元收益 積金易推出前難減管理費

【MPF】富達：強積金去年平均回報為0.9%　2022年不確定性持續

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

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