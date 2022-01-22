Gwyneth Paltrow推神奇蠟燭 紀念美國保障女性墮胎權

美國荷里活女星Gwyneth Paltrow的自家品牌Goop備受爭議，推出的蠟燭產品名稱更是奇特。為紀念保障美國女性墮胎權的案件，Goop再次推出奇怪名稱的蠟燭，名為「不要碰我的陰道」。

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美國最高法院於1973年1月22日，就羅訴韋德案（Roe vs. Wade）作出裁決，承認婦女的墮胎權，受到憲法隱私權的保護。Gwyneth Paltrow亦宣布，為紀念美國保障女性墮胎權，將推出名為「不要碰我的陰道」（Hands off my Vagina）的蠟燭。

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Gwyneth Paltrow表示，女性至今仍需要不斷向外界重申，在未被邀請前切勿碰觸女性下體私密部位，因此推出今次的新產品。蠟燭要價75美元（約583.5港元），其中25美元（約194.5港元）將捐贈予慈善團體。

Goop過往亦曾發售「獨特」名字的產品，如2020年初推出一款蠟燭，名為「聞起來似我的陰道」（This Smells Like My Vagina），引來不少關注。雖然不少人批評，但蠟燭推出後旋即售罄，大型電商平台eBay更有人以250美元轉售。

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責任編輯：吳漢培