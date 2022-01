Gwyneth Paltrow推神奇蠟燭 紀念美國保障女性墮胎權

美國荷里活女星Gwyneth Paltrow的自家品牌Goop備受爭議,推出的蠟燭產品名稱更是奇特。為紀念保障美國女性墮胎權的案件,Goop再次推出奇怪名稱的蠟燭,名為「不要碰我的陰道」。

美國最高法院於1973年1月22日,就羅訴韋德案(Roe vs. Wade)作出裁決,承認婦女的墮胎權,受到憲法隱私權的保護。Gwyneth Paltrow亦宣布,為紀念美國保障女性墮胎權,將推出名為「不要碰我的陰道」(Hands off my Vagina)的蠟燭。

Gwyneth Paltrow表示,女性至今仍需要不斷向外界重申,在未被邀請前切勿碰觸女性下體私密部位,因此推出今次的新產品。蠟燭要價75美元(約583.5港元),其中25美元(約194.5港元)將捐贈予慈善團體。

Goop過往亦曾發售「獨特」名字的產品,如2020年初推出一款蠟燭,名為「聞起來似我的陰道」(This Smells Like My Vagina),引來不少關注。雖然不少人批評,但蠟燭推出後旋即售罄,大型電商平台eBay更有人以250美元轉售。

