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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】摩洛哥重開邊境不樂觀 感遙遙無期

名人薈萃 09:24 2022/01/22

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摩洛哥自去年12月中旬突然鎖航，令不少旅客滯留，直至今年1月初恢復局部航班，安排滯留外國旅客離境，可惜仍有不少買了機票的旅客，結果也未能登機回國，無奈繼續等待。

摩洛哥境內希望政府重新開放邊界的呼籲愈來愈高，尤其是旅遊相關業者，他們更自拍短片支持重開航空，讓遊客入境。

雖說2月份重開國際航空，但普遍不樂觀，愈讓人覺得開放邊界遙遙無期。

而穆罕默德的朋友及他三哥，擁有帳篷酒店，由於沒有遊客，但亦要花錢請人看守營區。

疫情下，帳篷酒店找人看守營區。

穆罕默德說，三哥原請了大哥來看守帳篷酒店，每月给1500 DH，另再幫他付在商店購買香煙的费用，若有當地人遊客入住帳篷酒店，需幫忙招待。

沒有旅客光顧，但仍要花費維修保養。

可惜有天大哥突然請辭，去別處打工，說工資優厚。此時，三哥唯有找別人替代他的工作；但不到一個月，大哥又失業了，希望回帳篷酒店工作，這次三哥拒絕了，因為恐怕他突然又說不做，又花時間找人工作。

我和穆罕默德傾談，全球疫情攀升，影響經濟，不少商舖食店等倒閉，這時候跟本難有工作，為何大哥輕易相信別人；況且，現時帳篷酒店基本上沒有工作，只是坐着玩玩電話打發時間，真不明白大哥的想法。

穆罕默德也說，帳篷酒店沒有遊客入住，沒有收入來源，但在陽光照射下老化變舊，老闆又要花錢保養維修，確實是經濟負擔，以前一晚帳篷酒店難求，現時變成一客難求。

甚至沙漠内的酒店已直接關門，令過往熱鬧的星空下的沙漠，變成沉寂。]

 

【iM會客室】香港股市已群體免疫？

作者_Apple (陳偉嫦）簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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撰文 : Apple (陳偉嫦）

欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子

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