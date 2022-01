【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】摩洛哥重開邊境不樂觀 感遙遙無期

摩洛哥自去年12月中旬突然鎖航,令不少旅客滯留,直至今年1月初恢復局部航班,安排滯留外國旅客離境,可惜仍有不少買了機票的旅客,結果也未能登機回國,無奈繼續等待。

摩洛哥境內希望政府重新開放邊界的呼籲愈來愈高,尤其是旅遊相關業者,他們更自拍短片支持重開航空,讓遊客入境。

雖說2月份重開國際航空,但普遍不樂觀,愈讓人覺得開放邊界遙遙無期。

而穆罕默德的朋友及他三哥,擁有帳篷酒店,由於沒有遊客,但亦要花錢請人看守營區。

▲ 疫情下,帳篷酒店找人看守營區。

穆罕默德說,三哥原請了大哥來看守帳篷酒店,每月给1500 DH,另再幫他付在商店購買香煙的费用,若有當地人遊客入住帳篷酒店,需幫忙招待。

▲ 沒有旅客光顧,但仍要花費維修保養。

可惜有天大哥突然請辭,去別處打工,說工資優厚。此時,三哥唯有找別人替代他的工作;但不到一個月,大哥又失業了,希望回帳篷酒店工作,這次三哥拒絕了,因為恐怕他突然又說不做,又花時間找人工作。

我和穆罕默德傾談,全球疫情攀升,影響經濟,不少商舖食店等倒閉,這時候跟本難有工作,為何大哥輕易相信別人;況且,現時帳篷酒店基本上沒有工作,只是坐着玩玩電話打發時間,真不明白大哥的想法。

穆罕默德也說,帳篷酒店沒有遊客入住,沒有收入來源,但在陽光照射下老化變舊,老闆又要花錢保養維修,確實是經濟負擔,以前一晚帳篷酒店難求,現時變成一客難求。

甚至沙漠内的酒店已直接關門,令過往熱鬧的星空下的沙漠,變成沉寂。]

