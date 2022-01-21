德國技術工人短缺 擬每年引入40萬名外勞

德國受人口老化等問題困擾，今年的勞動力料會大幅減少超過30萬人。德國共同執政的自由民主黨高層表示，技術工人嚴重短缺拖累經濟，當局有意每年由海外引入40萬名技術工人，希望紓緩勞動力老化的問題。

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德國自由民主黨（FDP）黨團高層迪爾（Christian Duerr）接受德國《經濟周刊》（WirtschaftsWoche）訪問時表示，技術工人短缺情況已經惡化，導致德國經濟正急劇放緩。

迪爾提出要引入海外技術工人：

我們只能通過現代移民政策控制勞動力老化問題......我們必須盡快由外地引入40萬技術工人。 （We can only get the problem of an aging workforce under control with a modern immigration policy... We have to reach the mark of 400,000 skilled workers from abroad as quickly as possible.）

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）所屬的社會民主黨、FDP及綠黨（Greens）已就多項措施達成共識，包括採用計分制引入歐盟以外地區的專才，以及將最低工資加至每小時12歐元（約106港元），以提升德國的吸引力。

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德國近數十年來出生率持續偏低及移民政策失衡，導致勞動力萎縮。隨著人們平均預期壽命變長，退休人口多於進入勞動力市場的人口，社會退休金制度也面臨壓力。

德國經濟研究所（German Economic Institute）早前指，全國今年將因工人退休而減少超過30萬勞動力。勞動力萎縮數字將於2029年擴大至逾65萬，到2030年時，適齡勞動人口累計短缺更將達約500萬。

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責任編輯：鄭錦玲