德國技術工人短缺 擬每年引入40萬名外勞

德國受人口老化等問題困擾,今年的勞動力料會大幅減少超過30萬人。德國共同執政的自由民主黨高層表示,技術工人嚴重短缺拖累經濟,當局有意每年由海外引入40萬名技術工人,希望紓緩勞動力老化的問題。

德國自由民主黨(FDP)黨團高層迪爾(Christian Duerr)接受德國《經濟周刊》(WirtschaftsWoche)訪問時表示,技術工人短缺情況已經惡化,導致德國經濟正急劇放緩。

迪爾提出要引入海外技術工人:

我們只能通過現代移民政策控制勞動力老化問題......我們必須盡快由外地引入40萬技術工人。

(We can only get the problem of an aging workforce under control with a modern immigration policy... We have to reach the mark of 400,000 skilled workers from abroad as quickly as possible.)