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【情人節好去處】新都會推「甜蜜兩茶詞」布置 聯乘填詞人Oscar 逾4米高情人樹成打卡熱點

理財智慧 19:00 2022/01/21

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今個農曆新年及情人節，葵芳新都會廣場聯乘新一代填詞人Oscar推出「甜蜜兩茶詞」布置，以情歌歌詞貫穿由商場3樓戶外露天廣場至5樓空中花園，當中更設有逾4米高的情人樹供情侶們打卡。

同場加映：【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

由3樓露天廣場，樓梯設有不同的浪漫歌詞，並布以粉嫩紫色的鼠尾草，營造甜蜜氛圍。樓梯正中聳立著一條心心相印情人橋，橋的後方則設置一棵逾4米高的情人樹，頂部特配以呈心形絢麗桃紅色的裝飾，為情侶們設下愛的印記。

踏入商場4樓露天廣場，有三組「心心手勢」的裝置，各刻上甜蜜歌詞，情人們可以在裝置前隨心打卡，回味拍拖時的動人時刻。與此同時，浪漫之旅延伸至5樓的空中花園，閃爍的戶外花圃飾以令人動心的字句。再者，活動精選了多首廣東話情歌於現場播放。

    點擊圖片放大
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新都會廣場「甜蜜兩茶詞」佈置

日期：2022年1月23日至3月14日 (1月22日為The Point by SHKP會員VIP優先預覽日)

時間：上午10時 – 晚上10時

地點：新都會廣場L3 – L5露天廣場

 

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責任編輯：羅浩濂

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