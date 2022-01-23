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【陽光旅途@iM網欄】傲翔天際趣事多 古怪事情數不完

名人薈萃 13:00 2022/01/23

分享：

有很久一段時間沒有乘飛機出行了，去年底感謝澳洲旅遊局的邀請，安排了一次從香港到香港的flycation，感覺非常特別，除了能夠回味惜日坐飛機多過坐巴士的日子外，亦勾起了很多以往坐飛機的一些難忘的趣事。

澳洲旅遊局安排的flycation

我一直很喜歡新加坡航空公司，無論服務、娛樂及餐飲都非常好。有幾次特別的經歷都和這間航空公司有關。其中一次，我乘坐新加坡航空公司的客機前往南非。當我登上從新加坡前往約翰內斯堡的航機上，找到我的座位就馬上坐下。我當時的座位是在中間一排四個的靠裡面的F位。我正在整理自己物件的時候，有一個高大威猛，穿一件黑色皮褸的黑人坐到我隔鄰的座位上。他的體型比較魁梧，坐在身旁已經有強大壓迫感。可能由於飛機還未起飛，機艙有點熱，他突然把皮褸脫掉，這時候有一股濃烈的體味，像萬狐奔騰的向我衝過來！正想如何渡過這十小時的航程呢？如果直接跟他說又不好意思，所以有華藉服務員很重要，這時剛好有個空姐經過，於是我用英語問她能否說中文，她說可以。我就跟她說了情況，希望可以給我另一個座位。她也是笑了並且給我換了另一座位，在這裡真的要謝謝她的幫忙。

 

【iM會客室】香港股市已群體免疫？

另一次就是發生在世貿911事件當天，我當天是要乘坐新加坡航空公司的飛機前往法蘭克福。從香港機場出發的時候還未發生事故，但當我到達新加坡樟宜機場等待轉機的時候，就在候機室的電視上看到被騎劫的客機撞到世貿中心的畫面。我最初還以為是電影，但後來才知道是恐襲。由於我下一班要乘坐的航班是從新加坡飛法蘭克福後再前往紐約的，因此看到顯示航班正在延誤中。最後大概延遲了兩小時，終於登機了。但到機上後，仍然沒有起飛。原來最新消息是紐約要關閉機場，但機長宣布後，要求前往紐約的客人要下機，但他們不肯相信，最後又擾攘了一個小時才能讓他們下機和卸下他們的行李。

其實在飛機上的難忘經歷實在太多，除之前分享過的生死邊緣經歷外，還有很多的，之後再告訴大家。你們又有沒有一些特別的經歷呢？歡迎到陽光旅途的Facebook專頁和我們分享一下！

作者_Sunny左文偉簡介：

資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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撰文 : Sunny左文偉

欄名 : 陽光旅途

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