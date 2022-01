【陽光旅途@iM網欄】傲翔天際趣事多 古怪事情數不完

有很久一段時間沒有乘飛機出行了,去年底感謝澳洲旅遊局的邀請,安排了一次從香港到香港的flycation,感覺非常特別,除了能夠回味惜日坐飛機多過坐巴士的日子外,亦勾起了很多以往坐飛機的一些難忘的趣事。

▲ 澳洲旅遊局安排的flycation

我一直很喜歡新加坡航空公司,無論服務、娛樂及餐飲都非常好。有幾次特別的經歷都和這間航空公司有關。其中一次,我乘坐新加坡航空公司的客機前往南非。當我登上從新加坡前往約翰內斯堡的航機上,找到我的座位就馬上坐下。我當時的座位是在中間一排四個的靠裡面的F位。我正在整理自己物件的時候,有一個高大威猛,穿一件黑色皮褸的黑人坐到我隔鄰的座位上。他的體型比較魁梧,坐在身旁已經有強大壓迫感。可能由於飛機還未起飛,機艙有點熱,他突然把皮褸脫掉,這時候有一股濃烈的體味,像萬狐奔騰的向我衝過來!正想如何渡過這十小時的航程呢?如果直接跟他說又不好意思,所以有華藉服務員很重要,這時剛好有個空姐經過,於是我用英語問她能否說中文,她說可以。我就跟她說了情況,希望可以給我另一個座位。她也是笑了並且給我換了另一座位,在這裡真的要謝謝她的幫忙。

另一次就是發生在世貿911事件當天,我當天是要乘坐新加坡航空公司的飛機前往法蘭克福。從香港機場出發的時候還未發生事故,但當我到達新加坡樟宜機場等待轉機的時候,就在候機室的電視上看到被騎劫的客機撞到世貿中心的畫面。我最初還以為是電影,但後來才知道是恐襲。由於我下一班要乘坐的航班是從新加坡飛法蘭克福後再前往紐約的,因此看到顯示航班正在延誤中。最後大概延遲了兩小時,終於登機了。但到機上後,仍然沒有起飛。原來最新消息是紐約要關閉機場,但機長宣布後,要求前往紐約的客人要下機,但他們不肯相信,最後又擾攘了一個小時才能讓他們下機和卸下他們的行李。

其實在飛機上的難忘經歷實在太多,除之前分享過的生死邊緣經歷外,還有很多的,之後再告訴大家。你們又有沒有一些特別的經歷呢?歡迎到陽光旅途的Facebook專頁和我們分享一下!

作者_Sunny左文偉簡介: 資深旅遊人,現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊,已走遍七大洲,更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

