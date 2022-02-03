【2022壬寅虎年】新春拜太歲攻略　錯過吉時怎麼辦？（附5廟宇開放時間）

疫情影響，不少廟宇都配合政府的防疫措施，縮短開放時間等，令想趕在虎年前化太歲的信眾大失預算，玄學顧問趙振鴻教路如何在疫下順利化太歲及拜太歲。

傳統習俗上，一般是「年頭作福、年尾還神」，故於牛年初曾拜太歲者，理應需在牛年尾及虎年前，進行化太歲的儀式。奈何近日本港迎來第五波疫情，部分廟宇為配合防疫，只維持在平日開放，或實施人流管制，以致部分信眾難以抽出時間化太歲。

對此，趙振鴻指，信眾不需過於擔心錯過化太歲吉時或期限。即使踏入虎年仍可於新正頭（即農曆正月初一至十五）化太歲，惟信眾需留意新正頭期間亦正值拜太歲的日子，兩者儀式有所不同，如有疑問應查詢該廟的廟祝，以免儀式程序有錯。

另外，於壬寅虎年中犯太屬的生肖有虎、蛇、猴、豬，趙建議，這四肖者應拜太歲，以化解來年不順。若其他生肖者的來年運勢不順，亦可拜太歲。立春過後至正月底皆可拜太歲，而目前政府抗疫措施中，並無強制要求廟宇關閉，或限制其開放時間，故信眾只需安排時間於農曆二月前進行拜太歲則可。

5個拜太歲地點開放時間：

嗇色園黃大仙祠

2月1日至2月3日暫停開放

2月4日至14日開放時間：上午7時30分至下午6時

2月15日開放時間：上午7時30分至下午9時正

祠內太歲元辰殿於1月31日至2月3日暫停開放，2月4日至15日開放時間為早上8時至下午5時

入內人士須掃安心出行

沙田車公廟

1月31日至2月1日開放時間：上午8時至下午6時

2月2日晚上11時通宵開放至2月3日下午6時

2月4日至15日開放時間：上午8時至下午6時

入內人士須掃安心出行

大埔林村天后廟

2月1日至2月15日開放時間：上午7時至下午6時

林村許願廣場暫停開放直至另行通知

上環文武廟

開放時間：上午8時至下午6時（2月1日、3日、15日除外）

2月1日、3日、15日開放時間：上午7時至下午6時

屯門青松觀

開放時間：上午9時至下午5時

只開放屯門醫院對出及青松輕鐵站對出的兩個出入口

註：以上資料僅供參考，一切以相關機構或團體最新公布為準

記者：殷凱怡

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