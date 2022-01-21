▲ 【虛擬銀行】眾安銀行取得證券交易牌照 預告初期將推基金買賣服務

部分虛擬銀行正著手拓展財富管理業務，其中上客量超過50萬的眾安銀行（ZA Bank），率先取得證監會頒發的第1類（證券交易）牌照。眾安銀行預告，適時將會正式推出基金交易服務。

取得牌照後，眾安銀行表示，將會為客戶提供簡單方便的投資服務，首階段將打造嶄新的基金投資體驗，並計劃推出更豐富的產品。屆時，客戶將可以隨時隨地透過一站式的ZA Bank App享用全面的投資服務。

眾安銀行行政總裁許洛聖表示，正式開業短短2年內不斷推陳出新，獲得超過50萬用戶的信任與支持。他期待藉基金投資服務進一步升級用戶體驗。

截至去年底止，眾安銀行已錄得超過50萬名客戶，是本地客戶基礎最大的虛銀。此前，許洛聖出席論壇時都提及過相關數字。

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