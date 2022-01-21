▲ 【香港疫情】「清零」政策礙吸引國際人才 銀行公會：有向政府反映問題、料疫情後情況會有改善

《彭博》引述國際獵頭公司指，香港嚴格執行的「清零」政策，導致在游說海外人才調遷香港更加困難，甚至指即使待遇再高亦無法吸引人才到港工作。銀行公會主席禤惠儀回應時表示，業界亦有向政府反映問題，相信疫情過後，人才供應會有改善，而且香港的機遇大，「人才始終會尋找機遇」，未來將可吸引到更多人才。

銀行公會舉行今年首次例會。禤惠儀會後見傳媒時表示，人才短缺是業界其中一個重要關注項目，尤其是金融科技、ESG、網絡安全的人才需求最大。

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對於有指香港的防疫政策嚴格，令招請海外人才更添難度，部分人更寧願選擇新加坡也不來香港工作，是否有人才荒危機。禤惠儀指，香港人才需求大並非一朝一夕的事，而公會有向業界諮詢，有會員在現行的出入境限制下，輸入人才的確有困難，另對人才調配都有影響。

業界有向政府反映人才吸納及調配難處

她續指，公會有代表業界積極向政府及監管機構反映，但相信人才始終會尋找機遇，尤其是香港在數碼化、大灣區、可持續金融等方面都富有機遇，相信會吸引到更多人才。

禤惠儀指，業界本身在加大人才推廣上亦做了很多工作，希望透過吸引更多年輕人入行、增加培訓，以及幫助銀行業同事轉型，希望能吸納更多人才。

香港經濟復甦基礎仍在 未虞內房債務問題致壞帳大增

疫情重挫餐飲及零售業，禤惠儀指，過去2年、尤其去年，每季經濟都有復甦，當中包括失業率和GDP都有改善，因此認為復甦基礎仍在，而政府亦有推出紓困措施支援業界，另外去年本港壞帳有改善，銀行信貸韌度高，現時看不到壞帳問題會有太大改變。

對於內房債務問題，她指，內地相關貸款佔香港整體貸款比例不大，相信業界會積極監察，貸款質素未見因而有惡化跡象。

公會提5工作重點 料今年本地貸款增長有中單位數

她續指，在疫情最惡劣時，2020年本地貸款亦有正增長，以目前環境評估，相信今年貸款繼續有恒常的正增長，又期望增長可達中單位數。

禤惠儀指，公會今年有五個工作重點。包括（1）數碼化，支持金管局「金融科技2025策略」，加快支票結算全面數碼化，目標今年內將剩餘10%實體進行的支票轉型為電子化，以增加效率；（2）提升客戶保障，目前已引入3間個人信貸資料庫公司；（3）把握內地機遇，支持人民幣國際化；（4）可持續發展，以及（5）人才培訓，增加人才供應。

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記者：曾樂詩