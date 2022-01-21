【半導體】英特爾證將在美國俄亥俄州設廠　斥資1557億

英特爾（Intel）周五（21日）表示，將投資200億美元（約1557億港元）在俄亥俄州哥倫布市興建半導體工廠。

據外媒報道，Intel計劃興建至少2家半導體製造廠，提供3,000個就業崗位。料今年開始動工，預計2025年投入運營。如計劃順利開始，將是當地史上最大規模投資案，為製造業低迷多年的美國中西部注入新血。

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英特爾行政總裁 Pat Gelsinger向時代雜誌（Time）證實確有此事，加上新廠址的空間寬廣，最多可容納8座半導體工廠。他表示「我們已協助建立矽谷（Silicon Valley），現在要打造全球最大的矽晶片心臟地帶（Silicon Heartland）。」

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責任編輯：黃苑筠