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【日本疫情】多地要求實施防止蔓延措施 天皇生日慶祝活動再取消

環球社會熱點 18:34 2022/01/21

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日本受新冠肺炎Omicron變種病毒影響，近期疫情再次嚴重。日本京都等多個地區要求，實施防止蔓延重點措施。日本周五（21日）全國新增逾4.7萬人確診，再創確診數新高。日本宮內廳同日亦宣布，天皇生日民眾慶祝活動連續3年取消。

日本放寬醫護隔離 成密切接觸者可照返工 【下一頁】

日本東京、千葉及群馬等13個都縣將從周五起，實施防止蔓延等重點措施，暫定措施將維持至下月13日。連同早前已經實施的廣島、山口及沖繩3縣， 日本已有16縣實施相關措施。

日本關西京都、大阪及兵庫，和北海道、靜岡共6縣，亦在周五下午向中央政府要求，實施防止蔓延等重點措施。日本媒體《共同社》報道指，大阪病床使用率已達提出要求標準的35.8%。而福岡、佐賀及長野等6縣據報亦將在下周提出要求，政府最快會在下周二（25日）宣布。

日本廣島3地恢復重點措施 沖繩錄近千確診 【下一頁】

日本周五新增逾4.7萬確診個案，連續4日創新高。日本宮內廳周五亦宣布，為防止新冠疫情蔓延，取消原定2月23日舉行的日本天皇德仁的民眾慶祝活動，為連續第3年取消相關慶祝活動。日本皇室亦因疫情取消今年新年民眾慶祝活動，改向民眾發放短片祝福代替。

另外，日本厚生勞動省周五宣布，緊急批准為5至11歲兒童接種輝瑞疫苗（Pfizer），料最快3月開始接種。措施影響700萬至及800萬名適齡兒童，兩劑接種時間相隔3周。

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責任編輯：李俊儀

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