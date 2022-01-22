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【2022壬寅虎年】最好創業時機係幾時？　虛擬地產、NFT等繼續當旺

科技 12:00 2022/01/22

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2022壬寅虎年將至，適逢八運轉九運，玄學顧問趙振鴻分析香港運勢，分享大旺哪個行業，以及創業時機，好讓大家在新一年能看準時機，投資成功。

【NFT】LINE「DOSI」NFT 交易平台 今年首季推出

趙振鴻預測，疫情將於今年秋季退卻，各行業將於11月進一步復甦，當中以消費零售行業、娛樂事業、地產中介、投資移民、美容業等最為有利。有意創業的人士可選擇預先部署，再等待秋冬季時機開業。

根據堪輿學中的三元九運，每60年為一元，每20年為一運。他指，2022年正值八運的尾聲，亦是迎接2024年九運來臨的時刻，故今年行業運勢可參考九運的五行和氣運。而九運對應離卦，五行屬火，在2024年至2042年除大旺娛樂事業、美容等行業，更特別有利五行同樣屬火的行業，如電子行業、科技網絡、AI。

趙續稱，離火旺虛，預料近期熱談的虛擬生態圈在虎年亦會繼續當旺。與元宇宙相關的虛擬貨幣、虛擬地產、NFT等產品，會在八運尾聲期間，逐漸展露光芒，其帶來的商機亦將令人注目。

【電子利是】WeChat Pay HK推虎年電子利是　自定利是封套設計（附教學）

【加密貨幣】黑客攻擊加密貨幣交易所　CEO終承認有資產損失

記者：殷凱怡

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