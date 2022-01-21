【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒 股市 18:28 2022/01/21 分享： 潛力股精選一周回顧 ，點擊收看／收聽推介原因及買賣策略，為港股股票投資做好準備。更多財經節目，歡迎登入HKET「財經台」。（點擊即睇↓） 按此→ 梁耀康：普拉達（01913） 按此→ 梁耀康：港交所（00388） 按此→ 孫運喜：鞍鋼（00347） 按此→ 孫運喜：中國鐵建（01186） 按此→ 梁耀康：海豐國際（01308） 皇牌節目足本版↓ **《開市追揸沽》每星期首個交易日為你做好一周部署**【按此－附time code】 欄名 : 潛力股精選 相關文章 【潛力股精選】本周6隻潛力股一次過睇晒 2022/01/14 【潛力股精選】本周6隻潛力股一次過睇晒 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒 2022/01/07 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒 你可能感興趣 【潛力股精選】本周6隻潛力股一次過睇晒 19:18 2022/01/14 【潛力股精選】本周6隻潛力股一次過睇晒 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒 19:29 2022/01/07 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】梁耀康：普拉達（01913） 今日 【潛力股精選】梁耀康：普拉達（01913） 【潛力股精選】梁耀康：港交所（00388） 2022/01/20 【潛力股精選】梁耀康：港交所（00388） 【潛力股精選】孫運喜：鞍鋼（00347） 2022/01/19 【潛力股精選】孫運喜：鞍鋼（00347） 【潛力股精選】孫運喜：中國鐵建（01186） 2022/01/18 【潛力股精選】孫運喜：中國鐵建（01186） 【潛力股精選】梁耀康：海豐國際（01308） 2022/01/17 【潛力股精選】梁耀康：海豐國際（01308） 普拉達（01913） 海豐國際（01308） 中國鐵建（01186） 鞍鋼股份（00347） 香港交易所（00388） 港股 股票