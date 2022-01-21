  • 18°C
香港時間 : 2022121日 (五) 19:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒

股市 18:28 2022/01/21

分享：

潛力股精選一周回顧 ，點擊收看／收聽推介原因及買賣策略，為港股股票投資做好準備。更多財經節目，歡迎登入HKET「財經台」。（點擊即睇↓）

按此→ 梁耀康：普拉達（01913）

按此→ 梁耀康：港交所（00388）

按此→ 孫運喜：鞍鋼（00347）

按此→ 孫運喜：中國鐵建（01186）

按此→ 梁耀康：海豐國際（01308）

皇牌節目足本版↓

**《開市追揸沽》每星期首個交易日為你做好一周部署**【按此－附time code】

欄名 : 潛力股精選

相關文章

【潛力股精選】本周6隻潛力股一次過睇晒
2022/01/14
【潛力股精選】本周6隻潛力股一次過睇晒
【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒
2022/01/07
【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒

你可能感興趣

【潛力股精選】本周6隻潛力股一次過睇晒
19:18 2022/01/14
【潛力股精選】本周6隻潛力股一次過睇晒
【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒
19:29 2022/01/07
【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒

最新專欄文章 更多

【潛力股精選】梁耀康：普拉達（01913）
今日
【潛力股精選】梁耀康：普拉達（01913）
【潛力股精選】梁耀康：港交所（00388）
2022/01/20
【潛力股精選】梁耀康：港交所（00388）
【潛力股精選】孫運喜：鞍鋼（00347）
2022/01/19
【潛力股精選】孫運喜：鞍鋼（00347）
【潛力股精選】孫運喜：中國鐵建（01186）
2022/01/18
【潛力股精選】孫運喜：中國鐵建（01186）
【潛力股精選】梁耀康：海豐國際（01308）
2022/01/17
【潛力股精選】梁耀康：海豐國際（01308）
普拉達（01913） 海豐國際（01308） 中國鐵建（01186） 鞍鋼股份（00347） 香港交易所（00388） 港股 股票

上一篇文章

【虛擬銀行】眾安銀行取得證券交易牌照　預告初期將推基金買賣服務

下一篇文章

【電動車】發改委：2025年底能滿足逾2000萬電動汽車充電需求
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴】馬雲蔡崇信斥資14億購紐約豪宅頂樓單位
【阿里巴巴】馬雲蔡崇信斥資14億購紐約豪宅頂樓單位
【芯片大戰】IDC：中國在高端芯片製造落後3至4個世代　籲中芯國際尋找美國夥伴提升技術
【芯片大戰】IDC：中國在高端芯片製造落後3至4個世代　籲中芯國際尋找美國夥伴提升技術
【恒指夜期＋北水】北水吸資逾20億　13日累吸近360億　恒指夜期升92點（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水吸資逾20億　13日累吸近360億　恒指夜期升92點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里美股低港3%　滙豐ADR低1.8%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里美股低港3%　滙豐ADR低1.8%（不斷更新）
【老牌英資】怡和據報研究出售肯德基及必勝客港澳營運商、紛美包裝持股　正與顧問初步磋商
【老牌英資】怡和據報研究出售肯德基及必勝客港澳營運商、紛美包裝持股　正與顧問初步磋商
【美股期貨】歐洲股市跌逾1%　納指期貨挫0.7%（不斷更新）
【美股期貨】歐洲股市跌逾1%　納指期貨挫0.7%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款