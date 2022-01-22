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【Windows 11】支援深色模式！　用戶發現Windows 11擬全面改版

科技 14:32 2022/01/22

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早前海外有用戶發現，在最新的Windows 11測試版本中，「工作管理員」（Task Manager） 的界面進行了大幅度的更新，更為十年來首次改版。（官網圖）

自微軟（Microsoft）推出Windows 11後，就一直為不同的功能界面進行更新。早前海外有用戶發現，在最新的Windows 11測試版本中，「工作管理員」（Task Manager） 的界面進行了大幅度的更新，更為十年來首次改版。

【網絡私隱】Safari 15現Bug！洩露瀏覽數據　或暴露用戶身份

【網絡安全】美國監獄安全軟件遭攻擊　監控鏡頭無法正常使用

據外媒The Verge報道，有工程系學生Gustave Monce於早前運行最新Windows 11測試版本時發現，Windows 11的最新預覽版本的「工作管理員」支援深色模式，並採用了圓角邊框的簡約設計，而原在上方的選單位置亦改成了左側。
 
但Monce表示，目前「工作管理員」仍處於早期測試階段，暫未能正式使用。可見現時微軟正遂步重新設計以往Windows 的大部分遺留問題，向用戶展示全新面貌。

【忍痛離場】挑戰Android、iOS失敗　三星淘汰自家操作平台Tizen

責任編輯：黃顯晴

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

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