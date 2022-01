【玄人‧峰語@iM網欄】「六畜盡遭兇」 壬寅年大勢預測(一)

尚有一周就到壬寅虎年,是時候跟大家作一個流年預測了。去年我分別用《地母經》 、《皇極驚世》及流年八字去為辛丑牛年把脈,今年也不例外,但在內容上會更為豐富。



壬寅牛年《地母經》內容分詩、卜兩訣:詩曰: 「太歲壬寅年,高低盡得豐。春夏承甘潤,秋冬處處通。蠶桑熟吳地,谷麥益江東。桑葉不堪貴,蠶絲卻半豐。更看三秋里,禾稻穗重重。人民雖富樂,六畜盡遭兇。」而卜曰:「虎首值歲頭,處處好田疇。桑柘葉不貴,蠶娘免憂愁。禾黍多成實,耕夫不用憂。」從字面去看,虎年整體環境比去年更好,收成不錯的一年,因此,儘管新冠疫情仍在肆虐,但似乎無礙經濟社會發展。



事實上,《地母經》有此解讀也不難理解,原因是即使新冠病毒有所變種,而且在歐美地方不斷擴散,但全世界已習慣了與病毒共存,經濟活動已一如既住。至於一直以清零及強制壓抑手段對付病毒的中國,經濟活動早早已走出陰霾,只是去年中央行政整頓不同過熱的產業已令經濟活動放慢。然而,踏入2022年開始,已見中央逐步由緊變略寬鬆的政策,明顯是要循序漸進去刺激經濟,因此,《地母經》,有此解釋是合乎情理。

【iM會客室】香港股市已群體免疫?





當然,當中有一句「六畜盡遭兇」,令人聯想到新冠疫情會否人傳至動物,因而引發另一波的變種疫情?近日香港的倉鼠感染新冠病毒事件,不禁令人有此聯想。從詩句字面意思去解讀,的確是有此可能,但我的看法會更為宏觀,不會只從疫情感染禽畜那麼簡單。



今年「五黃」入中,很多朋友都認為代表「五黃」入囚(一般而言當飛星入中宮,代表了該星入了囚牢,威力大減),然而今年情況有點不同,因為今年「五黃」入中宮,代表了回到本位(其他八星也是回歸本位),威力更大,因此有機會觸發其他溫疫禍害禽畜。再者,「五黃」不單只代表病,在當運時是代表財力、權力,但在失運時就代表病、災害、衝突……由於現在是八運交九運的時間,「五黃」星處於失運,而且在歸本位而令其力量增強,加上今年是大驛馬年(因為地支寅本身代表驛馬),代表變動大,因此預期天災地劫的事情較多,因而影響牲畜。



很多時候,術家同儕都會用立春後去斷新的一年事件會如何發生,但我一向的做法是觀察上一年年尾(2021年11月至2022年1月)3個月發生事情,來做一個觀察性的前瞻。原因是新一年未到之前,去年年尾就會開始入氣,而入氣時間所發生的事情,會是來年的一個預演。過去時間,世界發生了新冠疫情變種、地震、小型海嘯,都是一個來年的啟示,也是代表了五黃入中的威力。

作者_奇峰簡介: 羅奇峰,理工大學市場學系一級榮譽畢業生,研習玄學十數寒暑,主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆,亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓,與大眾分享玄學心得。

【《 iMoney 》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 更多玄人‧峰語@奇峰的文章請按此

# 免費下載《香港經濟日報》 App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在 iMoney 網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多 iMoney 全新網上專欄的內容請【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機