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【玄人‧峰語@iM網欄】「六畜盡遭兇」 壬寅年大勢預測(一)

名人薈萃 10:01 2022/01/22

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尚有一周就到壬寅虎年，是時候跟大家作一個流年預測了。去年我分別用《地母經》 、《皇極驚世》及流年八字去為辛丑牛年把脈，今年也不例外，但在內容上會更為豐富。

壬寅牛年《地母經》內容分詩、卜兩訣：詩曰: 「太歲壬寅年，高低盡得豐。春夏承甘潤，秋冬處處通。蠶桑熟吳地，谷麥益江東。桑葉不堪貴，蠶絲卻半豐。更看三秋里，禾稻穗重重。人民雖富樂，六畜盡遭兇。」而卜曰：「虎首值歲頭，處處好田疇。桑柘葉不貴，蠶娘免憂愁。禾黍多成實，耕夫不用憂。」從字面去看，虎年整體環境比去年更好，收成不錯的一年，因此，儘管新冠疫情仍在肆虐，但似乎無礙經濟社會發展。

事實上，《地母經》有此解讀也不難理解，原因是即使新冠病毒有所變種，而且在歐美地方不斷擴散，但全世界已習慣了與病毒共存，經濟活動已一如既住。至於一直以清零及強制壓抑手段對付病毒的中國，經濟活動早早已走出陰霾，只是去年中央行政整頓不同過熱的產業已令經濟活動放慢。然而，踏入2022年開始，已見中央逐步由緊變略寬鬆的政策，明顯是要循序漸進去刺激經濟，因此，《地母經》，有此解釋是合乎情理。

 

【iM會客室】香港股市已群體免疫？



當然，當中有一句「六畜盡遭兇」，令人聯想到新冠疫情會否人傳至動物，因而引發另一波的變種疫情？近日香港的倉鼠感染新冠病毒事件，不禁令人有此聯想。從詩句字面意思去解讀，的確是有此可能，但我的看法會更為宏觀，不會只從疫情感染禽畜那麼簡單。

今年「五黃」入中，很多朋友都認為代表「五黃」入囚(一般而言當飛星入中宮，代表了該星入了囚牢，威力大減)，然而今年情況有點不同，因為今年「五黃」入中宮，代表了回到本位(其他八星也是回歸本位)，威力更大，因此有機會觸發其他溫疫禍害禽畜。再者，「五黃」不單只代表病，在當運時是代表財力、權力，但在失運時就代表病、災害、衝突……由於現在是八運交九運的時間，「五黃」星處於失運，而且在歸本位而令其力量增強，加上今年是大驛馬年(因為地支寅本身代表驛馬)，代表變動大，因此預期天災地劫的事情較多，因而影響牲畜。

很多時候，術家同儕都會用立春後去斷新的一年事件會如何發生，但我一向的做法是觀察上一年年尾(2021年11月至2022年1月)3個月發生事情，來做一個觀察性的前瞻。原因是新一年未到之前，去年年尾就會開始入氣，而入氣時間所發生的事情，會是來年的一個預演。過去時間，世界發生了新冠疫情變種、地震、小型海嘯，都是一個來年的啟示，也是代表了五黃入中的威力。

作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

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