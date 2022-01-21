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【港交所人事】LME行政總裁張柏廉4月底離任　曾助港交所入主LME

股市 17:53 2022/01/21

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【港交所人事】LME行政總裁張柏廉4月底離任　曾助港交所入主LME

港交所 （00388） 公布，旗下倫敦金屬交易所（LME）行政總裁兼集團大宗商品主管張柏廉（Matthew Chamberlain）將於今年4月30日離任，由LME Clear 行政總裁馮恩霖（Adrian Farnham）出任LME代理行政總裁和集團大宗商品主管，同時成為港交所核心高層--香港交易所管理委員會成員，直接向行政總裁歐冠昇匯報。

張柏廉於2018年上任LME行政總裁，當時年僅35歲，為LME歷來最年輕的行政總裁。港交所2012年併購LME時，當時在瑞銀工作的張柏廉負責向港交所提供意見，港交所正式入主LME後，他加入港交所集團，主力負責LME和大宗商品業務。

歐冠昇表示，張柏廉於近十年領導LME倉庫改革、推出包括倫敦鉑金和鈀金價格在内的新產品和新項目，以及引入各種現代化的業務管理模式，也主導負責任採購計劃，推出數碼認證登記平台 LMEpassport，提高全球金屬行業的信息披露和透明度。

LME代理行政總裁馮恩霖於2013年加入港交所集團，出任LME Clear營運總裁，2016年升任至行政總裁。加入前，他在交易平台Turquoise、摩根士丹利等地工作近30年。

港交所表示，將利用張柏廉離職前的時間，委任合適的LME Clear代理行政總裁，確保管理層交接順利，亦與LME董事會已成立遴選委員會，開展LME行政總裁遴選程序。

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