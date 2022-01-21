【潛力股精選】梁耀康：普拉達（01913） 股市 18:02 2022/01/21 分享： 普拉達 （01913） 最近公布去年初步業績，好過市場預期。預計全年總收益為33.6億歐元，按固定滙率計，按年增41%。獨立股評人梁耀康認為普拉達受大市的影響較輕微，未來亦看好未來消費市場。建議投資者可以考慮買入，想知如何部署買入，立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略】 *《開市追揸沽》每星期首個交易日為你做好一周部署* 欄名 : 潛力股精選 相關文章 滙豐005曾跌近3%回落至52元水平 短綫做淡值搏嗎？ 今日 滙豐005曾跌近3%回落至52元水平 短綫做淡值搏嗎？ 中銀香港2388逆市破頂 現價追入要留意呢點 今日 中銀香港2388逆市破頂 現價追入要留意呢點 友邦1299仍有力再上？ 80元持貨何時食糊？ 今日 友邦1299仍有力再上？ 80元持貨何時食糊？ 新能源股強勢不再 信義光能968有機會再試低位？ 今日 新能源股強勢不再 信義光能968有機會再試低位？ 【ET講股通】梁耀康：搵炒主題 (附Time code）（第二版︰加入文字內容） 今日 【ET講股通】梁耀康：搵炒主題 (附Time code）（第二版︰加入文字內容） 你可能感興趣 滙豐005曾跌近3%回落至52元水平 短綫做淡值搏嗎？ 今日 13:10 滙豐005曾跌近3%回落至52元水平 短綫做淡值搏嗎？ 中銀香港2388逆市破頂 現價追入要留意呢點 今日 12:54 中銀香港2388逆市破頂 現價追入要留意呢點 友邦1299仍有力再上？ 80元持貨何時食糊？ 今日 14:19 友邦1299仍有力再上？ 80元持貨何時食糊？ 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】梁耀康：港交所（00388） 2022/01/20 【潛力股精選】梁耀康：港交所（00388） 【潛力股精選】孫運喜：鞍鋼（00347） 2022/01/19 【潛力股精選】孫運喜：鞍鋼（00347） 【潛力股精選】孫運喜：中國鐵建（01186） 2022/01/18 【潛力股精選】孫運喜：中國鐵建（01186） 【潛力股精選】梁耀康：海豐國際（01308） 2022/01/17 【潛力股精選】梁耀康：海豐國際（01308） 【潛力股精選】本周6隻潛力股一次過睇晒 2022/01/14 【潛力股精選】本周6隻潛力股一次過睇晒 AR 歐元 買入 普拉達（01913）