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【潛力股精選】梁耀康：普拉達（01913）

股市 18:02 2022/01/21

分享：

普拉達 （01913） 最近公布去年初步業績，好過市場預期。預計全年總收益為33.6億歐元，按固定滙率計，按年增41%。獨立股評人梁耀康認為普拉達受大市的影響較輕微，未來亦看好未來消費市場。建議投資者可以考慮買入，想知如何部署買入，立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略】

*《開市追揸沽》每星期首個交易日為你做好一周部署* 

 

欄名 : 潛力股精選

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AR 歐元 買入 普拉達（01913）

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普拉達（01913）業績後分析（有片）

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財經台今日精選（2022年1月21日）
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