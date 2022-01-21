【零售行業】亞馬遜將宣佈推出實體服飾店 主打「高科技試衣間」

亞馬遜周四（20 日）宣布，打算推出實體服飾店「Amazon Style」，首間店舖地點將位於加州洛杉磯郊區，預計今年稍晚時營業。

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Amazon Style總經理 Simoina Vasen 指出，商鋪商品的價格相當親民，從 10 美元基本款到 400 美元的設計師牛仔褲都有，同時亦會引進知名和新興品牌的男女服飾、鞋子和配飾，從而滿足每一位顧客的預算。亞馬遜 2015 年開設第一間實體書店，在2017 年更以137億美元收購知名高檔雜貨店Whole Foods，正式轉戰實體店領域。

亞馬遜表示，Amazon Style盡量解決傳統零售商店的問題，例如試衣間，同時減少店面看起來雜亂的狀況，顧客主要使用智慧手機來瀏覽店面。顧客走進商店時，會先看到展示商品，而每件產品的剩餘庫存將放置在店面的後面。顧客可以登入亞馬遜 App，掃描商品 QR Code，從而查看其他尺寸、顏色、產品心得和個性化推薦等其他資訊。在掃描商品 QR Code 後，顧客可在亞馬遜 App 中點擊一項按鈕，將產品加到試衣間或送到取貨櫃台。

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另外，亞馬遜還在試衣間增設了觸碰顯示螢幕，顧客可以以此要求店員將不同款式、尺寸的衣服送到他們的試衣間。而每件商品都被放在試衣間的「安全衣櫃」 中，當店員送完衣服後，衣櫃就會解鎖，讓顧客試穿。亞馬遜指出，如此一來，顧客不用離開試衣間或呼叫店員，就能繼續購物和試穿衣服。最後顧客只需過亞馬遜手掌掃描支付系統Amazon One，即可結帳。

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記者：鄭日棱