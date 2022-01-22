【細味醺徒@iM網欄】雪水釀酒 北海道水釀酒的教材式示範！

上一回在此檔談及水對清酒味道的影響，應是新潟的銘柄「雪の茅舍」，此次談談近期大熱的北海道酒「上川大雪」。

「上川大雪」的酒藏位於北海道，那裡天氣寒冷，冬天常處零度以下，自不然令人想起酒造會以山上的雪水釀酒。

傳統北海道酒藏造詣一般

如要我指出北海道較多人認識的酒造，我想會是「男山」或「國士無雙」，但說實話，兩個藏的酒都不算太高質，我也沒嚐不到它們的用水有何特別之處，因此早年嚐過後已沒有再嚐。畢竟，水只是釀酒的其中一部份，原料米、藏人釀酒的功力與眼界，缺一不可。

而且，清酒最明碼實價，北海道的酒，一般較便宜，換句話說，是賣不到太高價。為什麼呢？這也不難理解，北海道的人口較日本本州少，如果離開了札幌，當地較細的城市都比較舊，連大型商場也難以找到，活像多年前香港的新界北區一樣，所以釀酒的技術也可能不及本州的酒造。

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北海道酒賣水賣釀酒環境

話說回頭，北海道產酒的最大賣點，是和當地的天氣有關，一個字就是「雪」，這個氣候對釀酒而言，可以有兩種特別的風格，其一是釀酒及儲酒的溫度，其二是用當地山中的雪水釀酒。不過，要嚐這兩種特式，其實選日本本州較北的新潟縣或宮城縣等也可，那些縣的酒藏造酒技術也較佳。因此，我一直把北海道清酒排除在我的酒單上，直到有幾位朋友向我推薦今回所談的「上川大雪」。

重視當地米與水，新晉酒藏大獲好評

先談談酒藏，它在北海道釀酒的時間很短，在2017年才由三重縣搬至北海道重新營運，正因如此，它造酒的風格與當地原來的酒藏有很大分別，較貼近於新派酒造的樣式，而不忘儘量使用當地的米，如「吟風」、「彗星」等。酒藏且堅持只出純米類酒，看似是要突顯酒米及釀造水的原料味，減少額外酒精影響了酒的風味。就是這種釀酒的作風，酒藏在北海道的排名數年間已成上首位，大有能力挑戰日本本州的一線酒藏。

當地水之較材式示範

當晚喝的，是它以「彗星」釀造的酒（圖一），入口的酒口感很清爽，冷藏後的酒就好像喝冰水的感覺，而且酒米的味道亦發揮得不錯。不過，我還是覺得它的用水是最有特色。至於「彗星」米，是較冷門的酒米。對上一回，我喝過的是「田酒」的版本，那枝是一枝純米吟釀（圖二）。「田酒」擅於發揮酒米的味道，如欲品米，則還是田酒較佳，但欲品水，上川大雪的酒是教材級別，讓初嚐清酒者分辨出不同用水對釀造出來的酒，會有什麼不同。

如大家想試一下不同釀水的分別，我建議您買一枝「上川大雪」，再買一枝廣島/佐賀縣等，緯度較南縣所釀的酒，兩枝一起喝，您會喝到不同用水的分別。各人口味不同，我也沒說哪種水最佳，但比較一下還是很有趣的呢！

▲ 上川大雪純米大吟釀——彗星

▲ 田酒「純米吟釀」——彗星

作者_醺徒（應雲遊）簡介 七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

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