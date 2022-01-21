【Tesla】馬斯克又有新搞作？ 特斯拉被發現註冊音頻類產品商標 未來或有機會推出耳機產品

億萬富翁馬斯克定期都會有新搞作，最近有外國媒體發現，特斯拉正申請註冊音頻類產品商標，代表未來特斯拉有機會推出耳機產品。其實這並非特斯拉首次製作周邊商品，以前已經推出過Cybertruck造型的Cyberwhistle。

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根據外媒報導，特斯拉約兩週前申請音頻類商標，有專家推測特斯拉有可能推出的產品可能不止耳機，因為音頻類設備商標涵蓋範圍包括麥克風、頭戴式耳機、入耳式耳機、數位隨身聽、揚聲器、喇叭等。如果特斯拉真要推音頻類設備，最有可能的就是開發印自家品牌的車用喇叭，同時也指近年特斯拉將自家車產品重點放在音響系統，像是Model 3音響系統就受許多發燒友好評，因此進軍音頻產品市場對Tesla而言可能真的不是一件難事。

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不過申請商標歸申請，在許多情況下，企業申請商標後也不見得會推出產品，因此專家指現在也很難斷言，特斯拉到底會不會推出音頻類設備。當然，如果特斯拉有心要推出耳機產品，相信也會受到很多人的追捧。

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記者：鄭日棱