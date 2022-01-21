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【旅遊商機】旅客疫情被困太久　冀2022年展開一生一次的旅程

商業 19:00 2022/01/21

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新冠肺炎疫情全球大流行，愛玩、愛旅遊的人們被迫留在居住的國家約兩年時間。據CNBC報道，旅客因此產生了活在當下的心態，將於2022年策劃一場「一生一次」的長途旅行，並願意旅遊花費更多金錢旅遊，以彌補過去長時間不能外遊。

Expedia在12個國家或地區，向12,000名旅客進行調查，發現65%受訪者正在精心策劃和安排下一次的旅程。並指出，旅客願意花費更多金錢旅行，惟強調是前往別具特色的地方，而不是花更多金錢，前過去常去的地方。

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當中，32%的美國受訪者，願意花更多金額前往「死前不得不去」目的地。其次，15%希望預訂豪華體驗、16%升級酒店客房或航班。

另一旅遊科技企業「Amadeus」於去年11月發表一份報告，從用戶於2020年至2021年期間的搜尋數據發現，用戶更常搜尋一些「一生前往一次」的目的地。

調查提及的升勢之中，列出了前往坦桑尼亞的搜尋量增加36%、約旦佩特拉的航班增22%、馬丘比丘鄰近城市的預訂量增約50%。其旅行頻道總裁Decius Valmorbida重申，疫情改變了旅客心情，心理上認為要活在當下。因為他們憂慮再有另一場疫情，或再次被封鎖。

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調查相信特別的旅行體驗受歡迎。豪華旅遊公司Abercrombie & Kent副總裁Stephanie Papaioannou也認同，客庭客最常選擇戶外體驗目的地，例如尼羅河郵輪、馬丘比丘、狩獵等。並解釋，因為疫情下有部份在家工作的專業人士，儲備了更多的積蓄，從而推出這升勢的旅客。當中，計算家庭客在內，年齡介乎18至34歲佔多。

Papaioannou續指，旅客失去了兩年的時間，因此對旅行產生了一種新的緊迫感，甚至有年長旅客開始擔心身體的健康狀況，憂慮沒有健康的身體和時間旅行。

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主營戶外旅行體驗的「Flash Pack」，其聯合創辦人Lee Thompson認同並稱，旅客急切希望逃離現況，並等待能夠重新出發，至全球其他目的地，展開一生一次的冒險體驗。

責任編輯：馬意文

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