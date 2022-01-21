一乘客坐美航拒戴口罩 邁阿密飛倫敦班機中途折返

根據美國新冠肺炎防疫要求，所有乘客在飛機上需要戴口罩。近日一班由美國飛往英國的美國航空航班上，因有乘客拒絕戴口罩，即使客機已經起飛亦要中途折返。有關乘客最終被帶走，航班亦取消，多達129名乘客受影響。

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美國航空（American Airlines）航班AA38原定周三（19日）起飛，由佛羅里達州邁阿密前往英國首都倫敦希斯路機場。但AA38起飛後，因有女乘客不願意佩戴口罩，導致客機需要中途返回。據悉，AA38當時已起飛1小時48分鐘。

邁阿密-戴德縣（Miami-Dade）警方表示，AA38返回邁阿密後，涉事乘客被警員帶離客機，過程中並無意外發生，美航職員亦接行政要求，處理有關乘客。有指，航班最終亦取消，129名乘客受影響，事件中並無任何乘客或機組人員受傷。

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根據美國聯邦航空管理局（FAA）資料，截至周二（18日）為止，美國今年已有151宗乘客不配合個案，當中92宗與口罩有關。資料顯示，32宗個案已展開調查，另有4宗需要執法部門介入。

FAA去年1月宣布，對不配合乘客採取零容忍政策，容許跳過任何警告及咨詢，直接進入懲治程序，包括罰款或監禁。2021年為FAA紀錄以來最多乘客不配合個案一年，多達5,981宗，約72%與口罩有關。

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責任編輯：吳漢培