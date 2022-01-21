【住宅租金】租客主動加價500元搶租　月租1.65萬租美孚新邨

雖然近期美孚新邨受疫情影響，但仍有租客到區內搵盤，甚至主動調高租金，只為租得心意單位。

香港置業曾家輝說，美孚新邨1期百老匯街23號高層L室，實用面積536平方呎，兩房間隔、向南望內園景，月租叫價16,500元，終吸引兩組客洽詢，其中一組租客為了租得心頭好，決定加價500元，終以月租16,500元成功承租單位，實用呎租約31元。

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據了解，租客為家庭客，見單位間隔實用，而且有裝修，故睇樓兩次後，即決定承租。資料顯示，業主於2018年3月以約600萬元購入上址，以目前月租16,500元計，租金回報率約3.3厘。

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