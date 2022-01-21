  • 18°C
香港時間 : 2022121日 (五) 19:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【住宅租金】租客主動加價500元搶租　月租1.65萬租美孚新邨

股樓投資 18:16 2022/01/21

分享：

雖然近期美孚新邨受疫情影響，但仍有租客到區內搵盤，甚至主動調高租金，只為租得心意單位。 

香港置業曾家輝說，美孚新邨1期百老匯街23號高層L室，實用面積536平方呎，兩房間隔、向南望內園景，月租叫價16,500元，終吸引兩組客洽詢，其中一組租客為了租得心頭好，決定加價500元，終以月租16,500元成功承租單位，實用呎租約31元。 

同場加映︰【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

據了解，租客為家庭客，見單位間隔實用，而且有裝修，故睇樓兩次後，即決定承租。資料顯示，業主於2018年3月以約600萬元購入上址，以目前月租16,500元計，租金回報率約3.3厘。 

映築2.5小時內連環加推兩張價單共70伙　兩房折實636.7萬入場【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

同場加映︰【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 美孚新邨 香港置業

上一篇文章

【情人節好去處】新都會推「甜蜜兩茶詞」布置 聯乘填詞人Oscar 逾4米高情人樹成打卡熱點

下一篇文章

【零售行業】亞馬遜將宣佈推出實體服飾店 主打「高科技試衣間」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【絕世好老闆】麥當勞答謝員工嚴守抗疫 向每名員工大派1000元抗疫利是 合共派出接近千萬元
【絕世好老闆】麥當勞答謝員工嚴守抗疫 向每名員工大派1000元抗疫利是 合共派出接近千萬元
【二手樓價】嘉湖山莊半年減價逾兩成　三房單位望濕地公園景516萬沽　呎價跌破1萬元
【二手樓價】嘉湖山莊半年減價逾兩成　三房單位望濕地公園景516萬沽　呎價跌破1萬元
【姜濤現身滙豐】滙豐夥姜濤推「1.23 Go Goal Day」贏獎賞錢 　總行外牆設「特大姜濤」燈光匯演
【姜濤現身滙豐】滙豐夥姜濤推「1.23 Go Goal Day」贏獎賞錢 　總行外牆設「特大姜濤」燈光匯演
獨具慧眼率先找姜濤做代言 再夥拍MIRROR引發全城「食炸雞換鏡仔卡」熱潮 麥當勞一姐黎韋詩親述合作契機
獨具慧眼率先找姜濤做代言 再夥拍MIRROR引發全城「食炸雞換鏡仔卡」熱潮 麥當勞一姐黎韋詩親述合作契機
映築2.5小時內連環加推兩張價單共70伙　兩房折實636.7萬入場
映築2.5小時內連環加推兩張價單共70伙　兩房折實636.7萬入場
【職場熱話】已婚男年初四請定假 同事好奇一問之下 發垷真正原因惹眾怒
【職場熱話】已婚男年初四請定假 同事好奇一問之下 發垷真正原因惹眾怒
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款