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【消費熱話】DIOR手袋再加價 經典款LADY DIOR加4,500元 突破4萬元

理財智慧 14:10 2022/01/21

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名牌手袋再掀加價潮，DIOR繼上年7月加價後，日前再度進行價格調整，目前香港官網顯示，人氣袋款如LADY DIOR及DIOR BOOK TOTE系列加價最多，其中細碼LADY DIOR更加4,500元，突破4萬元。家中。

【青姐話】新舊經濟齊熄火    負面訊息一籮籮

DIOR官網顯示加價手袋款式為經典LADY DIOR、DIOR Book Tote，新推出的Micro LADY DIOR化妝袋、LADY DIOR小袋和LADY DIOR手機收納袋。而熱賣款式如30 Montaigne、Bobby Bag及Saddle Bag未被列入是次價格調整。

【溫股知新】短缐回氣續上落    攻守兼備新操作

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責任編輯：龍紀瑩

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