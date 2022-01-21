【消費熱話】DIOR手袋再加價 經典款LADY DIOR加4,500元 突破4萬元

名牌手袋再掀加價潮，DIOR繼上年7月加價後，日前再度進行價格調整，目前香港官網顯示，人氣袋款如LADY DIOR及DIOR BOOK TOTE系列加價最多，其中細碼LADY DIOR更加4,500元，突破4萬元。家中。

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DIOR官網顯示加價手袋款式為經典LADY DIOR、DIOR Book Tote，新推出的Micro LADY DIOR化妝袋、LADY DIOR小袋和LADY DIOR手機收納袋。而熱賣款式如30 Montaigne、Bobby Bag及Saddle Bag未被列入是次價格調整。

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責任編輯：龍紀瑩