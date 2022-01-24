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【公關大娜移@iM網欄】元宇宙裡的公關人生 虛實相融谷消費

名人薈萃 08:01 2022/01/24

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疫情遏制的現實世界，愁雲籠罩；那邊廂，元宇宙、非同質化代幣（NFT）、虛擬土地、虛擬貨幣⋯⋯就天翻地覆炒得熱火朝天：22歲的印尼男大學生賣NFT「自拍照」，四日狂賺三千萬。周杰倫旗下潮牌「PHANTACi」和 Ezek 聯名推出 NFT 商品「Phanta Bear」，元旦日瞬間進帳2.8 億台幣。新世界鄭志剛去年底宣佈投資The Sandbox，進軍虛擬世界，並在此設立大灣區創新中心。

正在崛起的20至30歲世代，主宰著這股不可抗逆的虛擬旋風。除了投資元宇宙概念股，作為公關人，是時候要著手研究如何與元宇宙產生關係，如何應運而生？

元宇宙是延伸現實生活的虛擬世界，將有別於現實社會的制度與運轉邏輯，每個人擁有另一種身份甚至多重身份、另一群朋友圈。現實生活中的高中生，或許是另一個平行宇宙的富商。公關針對的目標受眾，在現實世界和元宇宙中或截然不同，身份背景、消費力等要重新審視及定義。人際關係、社交禮儀⋯⋯必須重新學習、快速裝備，未來這類專才倍加吃香。

 

【iM會客室】香港股市已群體免疫？

想像一下，在元宇宙裡舉辦一場虛擬資產拍賣會，受眾將是全人類，無疆界、跨地域的參與；透過虛擬貨幣實時交易；拍賣的房產即使遠在他方，亦可以無遠弗屆地親臨其境。邀請傳媒參與已經過氣，元宇宙的實時報道，覆蓋整個銀河系，根本無傳媒的用武之地。未來的危機根源在哪裡？一切源自科技，還有與人類衍生的衝突。

有人以「第三次工業革命」來吹捧元宇宙的面世，是否誇大其辭仍需拭目以待，惟新宇宙之大藍圖迄今仿似盲人摸象，各自解讀。現實如何駕馭虛擬世界；虛擬貨幣及虛擬資產如何與現實世界並行不悖；多重人格下的人際關係如何交叉互用；法規界線如何劃分；一切仍有待釐清和解決。

前兩天見到有間學校舉辦Zoom遊學團，兩日網上神遊京都，每名學生盛惠750大元。網友戲稱若加入元宇宙元素，費用定可暴漲十倍。一些上市公司，主業做建材、挖礦的也強行要與元宇宙扯上關係，以催谷股價虛升，擺明抽水。Gucci早前於Roblox推出一款虛擬潮鞋，供用戶在遊戲平台的虛擬角色中試穿，喜歡的話，花93蚊即可於虛擬世界穿梭飛馳。這些純屬噱頭宣傳，喜歡虛擬潮鞋會否驅使購買Gucci的實體鞋？如何令虛實交融，無縫引導粉絲、投資者、遊戲玩家、被娛樂的受眾，由虛幻宇宙轉化至現實的掏腰包舉動？這正是每位市場參與者未來致勝的關鍵。

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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撰文 : 陳仕娜

欄名 : 公關大娜移

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