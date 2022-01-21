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【Omicron變種】英國更新20大症狀 一症狀關乎腦部

環球社會熱點 17:35 2022/01/21

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英國新冠疫情研究應用程式 ZOE App收集染疫民眾的數據，並會定期分析確診者的常見症狀。ZOE App最新公布20個感染Omicron變種的主要症狀，而其中一個症狀更關乎腦部，有四分一英國患者都報告出現這個症狀。

世衛建議取消或放寬旅遊限制 指無效遏止Omicron疫情 【下一頁】

【澳網】俄球手自爆出發時新冠未康復 照獲准入境澳洲 【下一頁】

ZOE App專家團隊每周都會公布英國Omicron患者的主要症狀，本周同樣更新了頭20個主要症狀。ZOE App首席科學家斯佩克特（Tim Spector）表示，常見症狀咳嗽排第6位，認為今次上榜的很多症狀都值得民眾留意。

英國Omicron患者最新20個主要症狀：

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英國國家統計局（ONS）也公布英國Omicron患者的三大症狀，分別為咳嗽、疲勞及頭痛。

而ZOE App今次更新的20大症狀當中，耳鳴及不尋常關節痛屬首次上榜，而情緒低落及喪失嗅覺則跌出頭20位。

其中一個上榜的症狀為腦霧（Brain Fog），英國研究指接近25%的患者會出現腦霧。腦霧會使一個本身健康且大腦功能完善的人，突然在記憶及認知方面出現問題。

腦霧常見表現包括，患者無法記憶起特定名字、單詞或最近發生的事、難以保持專注力或吸收資訊、腦部處理資訊的能力減慢或者失憶。

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責任編輯：鄭錦玲

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