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【未雨綢繆】退休三寶即係咩？釐清三大退休理財產品特性

理財智慧 17:34 2022/01/21

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勞工及福利局局長羅致光去年底指，由於強積金成立至今只有約21年，未算成熟，到2040年才算是較為成熟，故此積極推動協助中低收入人士的退休生活，當中，香港按揭證券於近年推出「退休三寶」，即「安老按揭計劃」（逆按揭）、年金及保單逆按揭。另外，市面上亦有不少同類產品，以助退休人士應對其退休需要。不過，若要從中挑選出最合適自己的退休產品，必須先充份了解其特性。

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一、 年金

年金是長期的保險產品。投保人可選擇以一筆過或分期方式投保，及後承保人便會在指定年期或年齡內，以每年、每月或每季的方式向投保人派發穩定的金額。政府在2018年推出終身年金「香港年金計劃」，入場門檻為5萬元，上限為300萬元，投保人需以一筆過繳付保費的方式投保，其後便可終身收取每月保證年金金額，並確保投保人收取的終身年金金額不少於已繳保費的105%。

假設一位65歲男士投保，直至79歲時，他所收取的年金應已等同其所繳的保費，而在80歲時，他所收取的年金金額累計已相當於繳保費的105%，但往後的日子仍可每月收取年金。投保人壽命愈長，所收取的累積年金金額便會愈多，反之亦然。由此可見，年金的主要功能在於提供長期穩定退休收入，以對冲長壽風險，故其回報及風險均相對較低。

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二、 逆按揭

香港按揭證券推出的「安老按揭計劃」（逆按揭）是另一為退休人士提供穩定收入的產品，年滿55歲者皆有資格參與計劃。逆按揭是銀行貸款的一種，業主可將其物業價值轉為覆蓋指定年期的每月年金。它與一般的樓宇按揭不同，參與逆按揭的人士無需在參與計劃前還清貸款，並且在貸款期內仍可居住在該物業中。

當參與者去世後，其直系親屬只要全額償還該筆貸款，便可享有優先贖回抵押物業的權利。若他們選擇不行使優先贖回權，銀行將通過出售該抵押物業，來還清未償還的貸款。但要留意，申請人的年齡、人數、抵押的物業價值和年金期數均會影響每月領取的年金金額，申請人年齡越大，期限越短，獲得的年金越多；財產價值越高，收到的年金就越多，反之亦然。

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三、 保單逆按揭

除物業能承造逆按揭外，保單也能以類似方式承造貸款。香港按證保險公司為60歲或以上人士安排及申請保單逆按貸款，已退休或準備退休人士可利用其壽險保單作為抵押品借貸，並能選擇在指定年期（如15年、20年，甚至是終身）收取年金。當申請人去世後，壽險保單的身故賠償金額將用作償還貸款。

同樣地，申請人每月收取的年金金額，將由其年齡、性別、年金年期及壽險保單的身故賠償金額而定。一般而言，身故賠償金額愈高，每月收取年金的金額便愈高。此外，申請年齡愈高，收取年金的年期愈短，每月收取的年金金額亦將因為攤分年期較短而愈高。

然而，保單逆按揭是貸款的一種，當中涉及利息開支、按揭保費、法律費用以及其他開支，加上壽險保單的身故賠償金額也有可能因年度審核而有所不同，故每月收取的年金金額或會不同。

 

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撰文 : 陳楚琨

財務自由 產品 經濟 逆按揭 借貸 安老按揭 保險公司 退休 強積金 年金

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