末日鐘維持距午夜100秒 連續3年未變

人類面臨全球暖化等問題威脅，科學家設立末日鐘警告世人地球毀滅時間將至。美國科學組織公布，末日鐘時間維持不變。是次為末日鐘連續3年以來，繼續維持距離午夜100秒位置。負責公布時鐘時間科學組織表示，過去1年雖取得積極進展，但核武擴散等問題威脅亦有增加。

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美國非盈利組織「原子科學家公報」（Bulletin of the Atomic Scientists, BAS）每年會公布末日鐘（Doomsday Clock）時間，組織表示，維持不變代表去年雖取得積極進展，但亦被核武持續擴散、氣候變化加劇等威脅增加所抵消。

是次已為BAS連續3年，決定將末日鐘維持在100秒位置。美國喬治華盛頓大學（George Washington University）教授、 BAS科學及安全委員會聯合主席Sharon Squassoni表示，維持不變決定反應董事會認為，世界沒有變得更穩定及安全。

BAS表示，去年美國及俄羅斯決定延長軍備協議、伊朗核計劃談判重啟等事件，為有助增加末日剩餘時間的積極進展。但主要大國繼續投資核武發展、伊朗核問談判未有進展、全球合作應對氣候問題缺乏行動抵消正面影響。

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「原子科學家公報」由一群美國科學家在1947年成立，原本僅用於衡量核武威脅。組織在2007年時，決定將氣候變化納入衡量因素。對於外界質疑時間準確程度，BAS主席Rachel Bronson指，末日鐘旨在激發民眾關於氣候變化及限制核武發展討論，做到這一點就是成功。

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責任編輯：李俊儀