【元宇宙】南韓元宇宙市場目標於2026年佔全球第五 將投入55億韓元 辦「元宇宙學院」

據韓國國際廣播電台（KBS）報道，南韓政府日前召開第53次緊急經濟中央對策本部會議，會上公布《元宇宙新產業領先戰略》，根據這份戰略的目標，到2026年韓國在全球元宇宙市場的佔有率將從目前的第12位提升至第5位，並將投入55億韓元（折合約3,592萬港元），用以辦「元宇宙學院」。

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南韓政府將首先發掘並扶持與原有平台形成差異化的新型元宇宙平台，具體包括傳統文化及藝術、遊戲及動漫、時尚、運動等領域。以應對元宇宙帶來的經濟和社會變化。

另外，報道指，南韓將新辦「元宇宙學院」，於年內培養180名專業人員，向包括從業者在內的700人提供業務能力提升教育。韓政府還將為元宇宙技術、人文社會領域的四年制大學創辦融合型專門研究生院提供支援，6年內最高將各投入55億韓元。

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責任編輯：龍紀瑩