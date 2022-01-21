【家族企業】任天堂京都舊本社改建旅館「丸福樓」 由知名建築師安藤忠雄設計 保留昭和年代時代感

日本知名建築公司Plan Do See日前宣布，將任天堂位於京都的舊本社建築物改建成旅館「丸福樓」，並由世界知名建築師安藤忠雄（Tadao Ando）設計，將於今年 4 月開張，任天堂舊本社是昭和初年落成的建築，新設計的旅館內部將完整保留具時代感的風格與細節。

「丸福樓」是以製造販售紙牌、花牌起家，如今已經是家喻戶曉之世界級遊戲企業的「任天堂」當年的舊本社樓房，現在由任天堂創業者山內家族的資產管理公司「株式會社山內」擁有。

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舊本社位於五条通與七条通之間，西邊鄰近東本願寺，東邊則可以眺望鴨川，是京都市的中心地帶。1930 年落成，1947 年起成為山內任天堂成立的撲克牌、花牌製造公司「株式會社丸福（任天堂的前身）」的本社辦公室，旅館的名稱就是「丸福」。

改建時融合既有的舊建築與安藤忠雄設計監修的新建築。舊建築部分保留原有的風格與裝飾，新建築部分採用簡單、時尚與高居住性的設計。提供包含 7 間豪華套房在內的 18 間客房可以入住，所有房間設計都不同，每次入住都能有新的體驗。「丸福樓」即日開放訂房，一間雙人房一天的入住費用為10萬日圓。

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責任編輯：龍紀瑩