【異動股】維亞生物一度急升近四成　子公司獲准仿製新冠口服藥

藥品專利池(MPP)組織宣佈，已與27家仿製藥企業簽署協議，生產默沙東口服COVID-19抗病毒藥物molnupiravir，並向105個低收入和中等收入國家供應。中國有資格仿製的企業共有5家，維亞生物（01873）旗下朗華製藥為其中之一，股價今日一度急升近四成，收市仍升14%。

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Molnupiravir是由默沙東和Ridgeback共同開發的全球首個口服小分子新冠藥物，其在多個臨牀前的SARS-CoV-2病毒感染預防、治療和預防傳播模型中均顯示了活性。2021年11月，英國藥品和保健產品監管局(MHRA)率先批准Molnupiravir上市，用於治療重症和住院風險較高的輕至中度COVID-19成人患者，Molnupiravir成為全球首個獲批的口服新冠藥物。12月，美國食品藥品監督管理局(FDA)也授予該藥物緊急使用授權(EUA)。

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