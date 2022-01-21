【大行點睇】高盛指港銀受惠加息未被完全反映　重申中銀香港「確信買入」名單

高盛發表報告，香港本地銀行股受惠加息的因素未被完全反映，中銀香港仍是該行的香港本地銀行中首選股，重申其「買入」評級，並加入確信買入名單，目標價由34.9元上調至38.5元。

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高盛認為，加息對銀行業淨息差的積極影響是顯而易見的，但可能會被貸款增長放緩、非利息收入疲軟和資產質素下降所抵銷。該行分析了上一次加息週期對這些銀行指標的影響，在加息週期推進期間，這些指標逐漸減速，即資產負債表增長放緩、非利息收入增長下降和信貸成本上升，隨著貸款變得更加昂貴，借款人減少借款，推動銀行非利息收入的資本市場不再強勁，該行預計中銀香港將再次在這些指標上顯示出最佳的表現。

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