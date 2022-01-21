【異動股】青啤連升4日創半年高　滙豐指對其前景持樂觀態度

青島啤酒股份(00168) 上星期發盈喜，料2021年純利約31.5億人民幣，按年增長43%。滙豐研究將青啤H股目標價由100元上調至113元，維持「買入」評級，對公司高端化戰略的前景持樂觀態度，預計淨利潤將實現可持續的高增長。

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滙豐研究表示，鑑於常規的疫情防控，認為公司將更多地專注於場外渠道，並將更多資源分配給中高端品牌，相信冬奧套餐和「一世傳奇」等新產品，將繼續刷新青島啤酒的品牌形象，估計其平均售價和毛利率將在2022年進一步提升。



滙豐研究相信，青島啤酒主要股東復星國際(00656)減持計劃接近尾聲，目前青啤A-H股溢價高達63%，認為隨著復星減持完成，溢價將收窄。

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