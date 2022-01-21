【消費資訊】銀聯二維碼付款功能拓展至八達通App 全球支援零售點達3,000萬

銀聯國際與八達通卡有限公司（八達通公司）於今天（20日）宣佈，將在八達通App内加入銀聯二維碼付款功能；今後八達通銀包用戶不僅可在本港支援銀聯二維碼的商戶付款，使用範圍也拓展至內地以至全球。

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為配合新服務的推出，銀聯及本地各大商戶推出了一系列的宣傳活動，讓八達通銀包用戶在佳節氣氛下盡享各項購物優惠。現時八達通銀包用戶只需點擊銀包頁面上的銀聯標誌，便可即時使用銀聯二維碼功能消費。透過是次合作，八達通銀包用戶可於全球超過3,000萬家支援銀聯二維碼的零售點（包括超過600萬個粵港澳大灣區的零售點）付款。

銀聯國際香港分公司總經理邵敏女士表示：「銀聯國際很榮幸能與八達通公司合作，將銀聯二維碼付款功能引進香港的主流支付工具，這次合作亦見證了本地儲值支付行業及銀聯香港業務的新里程碑。銀聯國際希望充分發揮在支付市場上的技術和網路優勢，與業界夥伴廣泛合作，為更多香港市民提供創新支付體驗。」

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八達通卡有限公司行政總裁李俊明先生則表示：「我們與銀聯國際的合作是八達通的一個重要里程碑，透過引入銀聯二維碼功能將擴展八達通銀包成為一個更全面、商戶網絡覆蓋更廣泛的支付工具。我們很高興能與銀聯國際合作，滿足八達通用戶無論於中國香港、中國澳門、中國内地以至全球消費可享無遠弗屆的電子支付新優勢。」

另外，為了讓用戶於佳節盡興購物，銀聯國際亦聯同各大商戶推出多項優惠，包括於優品360、FoodVille、OK便利店消費滿額即享立減優惠等。

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記者：鄭日棱