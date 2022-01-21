【Google】免費版G Suite服務結束　未付費升級用戶將遭停權

▲ Google日前宣布，企業使用的免費版G-Suite將由今年7月1日起開始收費，未付費的用戶將遭到停權，無法使用。（官網圖）

由2020年開始，Google將G Suite合併成Google Workshop的一部分，並改名為Workspace。在經過多次改動後，Google日前宣布，企業使用的免費版G-Suite將由今年7月1日起開始收費，未付費的用戶將遭到停權，無法使用。

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據外媒Engadget報道，免費版G Suite用戶必須升級至 Google Workspace付費訂閱計劃，才能繼續使用服務。Google表示由5月1日起，用戶將會自動升級為訂閱用戶，當中會依據用戶目前的使用需求，自動進行選擇符合的方案。

若用戶至7月1日仍未提供付款資訊，Google Workspace將直接停權，直到用戶完成付款帳單設定。目前只有非營利組織和教育機構或組織獲得限免，可免費使用Google Workshop的Fundamentals版本。



在停權後，用戶將無法再使用Gmail及Google日曆等Google Workspace基本服務。但影響只針對免費版本的用戶，其他付費用戶並沒受到影響。

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另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

責任編輯：黃顯晴