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【盈喜盈警│油服】中石化油服料去年純利增1.3倍至1億元人幣 中海油田服務料少賺最多91%

股市 19:04 2022/01/21

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【盈喜盈警│油服】中石化油服料去年純利增1.3倍至1億元人幣 中海油田服務料少賺最多91%

中石化油服 （01033） 發盈喜。中石化油服預計，上年純利約1.8億元人民幣，按年增1.01億元人民幣或127.85%；扣除非經常性損益後的淨虧損約為9900萬元人民幣，較去年同期虧損2.67億元有所收窄。

中石化油服料非經常性損益預計增加歸屬于股東的淨利潤約為2.79億元人民幣，主要包括資產處置收益、預計負債轉回和政府補助等。

中石化油服表示，去年國際油價呈現震盪上升態勢，國內經濟形勢總體持續向好，得益于國家增儲上產「七年行動計劃」的繼續推動，國內油田服務市場相對平穩，不過由於全球疫情持續影響，國際油服市場規模復蘇緩慢，公司持續優化生產經營，大力開拓市場，深入推進降本提質增效，全年主營業務收入穩步增長。

中海油田服務料去年純利減少87%至91%

中海油田服務 （02883） 發盈警。中海油田服務預料，去年純利減少23.5億元至24.7億元人民幣，即減少87%至91%。

中海油田服務表示，純利減少由於疫情持續、國際油氣行業波動以及能源行業加速轉型的多重因素影響下，國際石油公司對於油氣勘探開發投入依然保持審慎，國際油田服務市場供大於求的狀態改善有限，國際油田服務競爭依舊激烈。

中海油田服務指，公司部分大型裝備的作業價格和使用率處於低位，出現減值跡象，預計去年計提固定資產減值損失約20.1億元人民幣。

相關報道：【業績│油股】中石油去年純利增最多3.95倍　受惠油氣產品銷售量效齊增

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港股 中石化油服（01033） 盈喜

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