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【有盈退休】曾智華：搭一轉「大酒店順風車」

名人薈萃 08:00 2022/01/22

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香港猶太裔首富家族嘉道理，上周閃電出招，震驚市場，以巨額兼大溢價增持大酒店（00045）的股份。上周五（14日）收市價為6.65元，嘉道理竟出到12.8元向主要股東掃下12.45%街貨。出手之狠之重，看似不合常理，但生意人的眼光，尤其是對自己旗下業務前景的掌握，並非街外「塘邊鶴」分析員所能理解。事實上，這批股份是2017年由太和控股（00718）以11.6元掃入。當時坊間傳聞，欲食大茶飯，狙擊資產值極高的大酒店。相信，角力幾年後，一方不成功，另一方則為免除後患，用高昂價錢「趕客」。究竟嘉道理的後着是甚麼？沒有人知道。只能肯定，以其家庭的眼光及練歷，今次出手，絕對不會「死錯人」！

同場加映：【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

疫情下拖累酒店股

過去兩年多，香港旅遊業「慘無人道」，全部酒店股跌到「一仆一碌」。持有股票的小投資者，當然「一殼眼淚」，不知何日見家鄉。但眼光長遠的投資者，則可能倒轉看。事實，若沒有社會運動和疫情，酒店及旅遊業也挺厲害，大家應該還記憶猶新。好了，如今政局穩住，除非你認為疫情會無限期延長下去（歷史告訴大家絕對不會！）。否則，疫情一終結，旅遊業便會回復正常，商業客也穿梭來往，香港的優質酒店股，當然也「起飛」。

旅遊業將再次「起飛」

那麼，何時吸納酒店股是最好呢？嘉道理的出手，已是一個重要訊號！我決定相信她的眼光，坐一轉順風車。香港云云酒店股中，除大酒店外，內藏最優質資產，歷史悠久而母公司業務穩健的，有兩間。第一間，是擁有廣東道馬可勃羅香港酒店及The Murray的海港企業（00051），母公司是九龍倉置業（01997）！第二間是美麗華酒店（00071），擁有尖沙咀最黃金地段的酒店及商場。母公司是恒基兆業（00012），香港數鐵躉大財團。這兩間公司，任何時候買入都不會買錯。只要有「holding power」，當疫情轉勢，旅遊恢復，股價將會一飛沖天去！

同場加映：【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

 

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撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

欄名：有盈退休

責任編輯：陳詠妍

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股票 退休 大酒店（00045） 曾智華

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